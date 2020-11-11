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Фельдшеры и помощники врача смогут выдавать больничный

11.11.2020 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минздрав подписал приказ №1191 от 10 ноября. Приказ разрешает некоторым медработникам со средним медобразованием выдавать больничные пациентам. Этот приказ действует только во время подъема инфекционных заболеваний, отметили в Минздраве.

«Данным документом Минздрав предоставляет право некоторым медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием (фельдшерам и помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи) проводить экспертизу временной нетрудоспособности в эпидемический подъем инфекционной заболеваемости, — сообщает Минздрав. — Отметим, что данное право предоставляется не всем медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием учреждения, а только самым высококвалифицированным. Списки данных сотрудников будут утверждены при взаимодействии Минздрава, главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, территориальных органов Фонда соцзащиты населения Минтруда.

Этим же постановлением установлен максимальный срок, на который может выдаваться листок нетрудоспособности этими специалистами — не более чем на 10 календарных дней. Отметим, что практика предоставления такого права традиционна — она применяется в эпидемические подъемы заболеваемости гриппом».

 
 
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Минздрав подписал приказ №1191 от 10 ноября. Приказ разрешает некоторым медработникам со средним медобразованием выдавать больничные пациентам. Этот приказ...
 
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