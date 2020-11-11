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Был да сплыл. Что стало со странным красно-зеленым флагом на кровле многоэтажки

11.11.2020 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Борьба с неизвестно откуда взявшимися на домах флагами — дело нелегкое: вышки, спасатели, альпинисты и, конечно же, расходы. Так уже повелось, что сражаться ОМОНу и МЧС приходится с бело-красно-белыми знаменами, но один минский дом месяц назад решил показать, что тоже не лыком шит, и водрузил на кровлю модернизированный красно-зеленый флаг. Привычное всем полотно было дополнено силуэтом автомата, сжимаемого могучей спецназовской рукой. Происходило все во Фрунзенском районе.

Был да сплыл. Что стало со странным красно-зеленым флагом на кровле многоэтажки

Но так как закон един для всех, мы решили поинтересоваться у администрации района, которая выступает резко против «синтетических полотен» и растяжек, давал ли кто-то разрешение на установку конструкции на кровле дома на улице Семеняко? По факсу и на электронную почту администрации Фрунзенского района нами был отправлен официальный запрос, посредством которого мы надеялись услышать ответы на следующие вопросы.

  • Согласовали ли жильцы дома (их представители) размещение синтетического полотна на кровле?
  • Если да, то когда была подана заявка, от лица кого, сколько времени понадобилось Управлению по архитектуре и строительству на согласование?
  • Если же нет, планирует ли администрация принимать меры по демонтажу полотна, расследованию инцидента и наложению штрафа на виновных?
Был да сплыл. Что стало со странным красно-зеленым флагом на кровле многоэтажки

Ответа мы, увы, так и не дождались — ни через две недели, ни через месяц (где-то плачет один Закон об обращениях граждан и юридических лиц). Зато повышенное внимание к дому имело свои плоды: сегодня на кровле нет флага. Как и остальные жители города, обитатели высотки выражают патриотические чувства, демонстрируя символику в собственных окнах.

Закон Республики Беларусь о Государственных символах, а именно статья 8, гласит: «Не допускается размещение на Государственном флаге Республики Беларусь надписей и графических изображений независимо от способа их нанесения».

 
 
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Борьба с неизвестно откуда взявшимися на домах флагами — дело нелегкое: вышки, спасатели, альпинисты и, конечно же, расходы. Так уже повелось, что сражаться ОМОНу и...
 
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