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Был да сплыл. Что стало со странным красно-зеленым флагом на кровле многоэтажки
Источник материала: Onliner
Борьба с неизвестно откуда взявшимися на домах флагами — дело нелегкое: вышки, спасатели, альпинисты и, конечно же, расходы. Так уже повелось, что сражаться ОМОНу и МЧС приходится с бело-красно-белыми знаменами, но один минский дом месяц назад решил
Но так как закон един для всех, мы решили поинтересоваться у администрации района, которая выступает резко против «синтетических полотен» и растяжек, давал ли кто-то разрешение на установку конструкции на кровле дома на улице Семеняко? По факсу и на электронную почту администрации Фрунзенского района нами был отправлен официальный запрос, посредством которого мы надеялись услышать ответы на следующие вопросы.
Ответа мы, увы, так и не дождались — ни через две недели, ни через месяц (где-то плачет один Закон об обращениях граждан и юридических лиц). Зато повышенное внимание к дому имело свои плоды: сегодня на кровле нет флага. Как и остальные жители города, обитатели высотки выражают патриотические чувства, демонстрируя символику в собственных окнах.
Закон Республики Беларусь о
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Борьба с неизвестно откуда взявшимися на домах флагами — дело нелегкое: вышки, спасатели, альпинисты и, конечно же, расходы. Так уже повелось, что сражаться ОМОНу и...
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