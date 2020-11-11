Был да сплыл. Что стало со странным красно-зеленым флагом на кровле многоэтажки

Источник материала: Onliner

Борьба с неизвестно откуда взявшимися на домах флагами — дело нелегкое: вышки, спасатели, альпинисты и, конечно же, расходы. Так уже повелось, что сражаться ОМОНу и МЧС приходится с бело-красно-белыми знаменами, но один минский дом месяц назад решил показать , что тоже не лыком шит, и водрузил на кровлю модернизированный красно-зеленый флаг. Привычное всем полотно было дополнено силуэтом автомата, сжимаемого могучей спецназовской рукой. Происходило все во Фрунзенском районе.





Но так как закон един для всех, мы решили поинтересоваться у администрации района, которая выступает резко против «синтетических полотен» и растяжек, давал ли кто-то разрешение на установку конструкции на кровле дома на улице Семеняко? По факсу и на электронную почту администрации Фрунзенского района нами был отправлен официальный запрос, посредством которого мы надеялись услышать ответы на следующие вопросы.

Согласовали ли жильцы дома (их представители) размещение синтетического полотна на кровле?

Если да, то когда была подана заявка, от лица кого, сколько времени понадобилось Управлению по архитектуре и строительству на согласование?

Если же нет, планирует ли администрация принимать меры по демонтажу полотна, расследованию инцидента и наложению штрафа на виновных?





Ответа мы, увы, так и не дождались — ни через две недели, ни через месяц (где-то плачет один Закон об обращениях граждан и юридических лиц). Зато повышенное внимание к дому имело свои плоды: сегодня на кровле нет флага. Как и остальные жители города, обитатели высотки выражают патриотические чувства, демонстрируя символику в собственных окнах.

Закон Республики Беларусь о Государственных символах , а именно статья 8, гласит: «Не допускается размещение на Государственном флаге Республики Беларусь надписей и графических изображений независимо от способа их нанесения».