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На месте ДТП с «пьяным мужчиной, который выкрикивал протестные лозунги» пройдет эксперимент (видео, обновлено)

11.11.2020 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщали в МВД, происшествие случилось вечером 25 сентября на улице Денисовской в Минске. «На видео от очевидца аварии видно, как на проезжей части из полосы в полосу ходит человек, а его объезжают автомобили. В итоге легковой Volkswagen сбил пешехода», — рассказывали в министерстве. Сегодня стало известно: на этом участке проведут следственный эксперимент.

— В день аварии пострадавшего 25-летнего минчанина забрала скорая помощь. Он находился в тяжелом состоянии. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, — сообщали в МВД.

Дополнено 11 ноября в 16:15

Сегодня пресс-служба СК сообщила о проведении следственного эксперимента на улице Денисовской.  «11 ноября, с 17:00 до 18:00, вблизи дома 39 на улице Денисовской в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет ограничено движение в направлении улицы Маяковского» говорится в сообщении.

Скорее всего, проводимый сегодня следственный эксперимент связан как раз с этим наездом.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщали в МВД, происшествие случилось вечером 25 сентября на улице Денисовской в Минске. «На видео от очевидца аварии видно, как на проезжей части из полосы в...
 
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