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На месте ДТП с «пьяным мужчиной, который выкрикивал протестные лозунги» пройдет эксперимент (видео, обновлено)
Источник материала: Onliner
Как сообщали в МВД, происшествие случилось вечером 25 сентября на улице Денисовской в Минске. «На видео от очевидца аварии видно, как на проезжей части из полосы в полосу ходит человек, а его объезжают автомобили. В итоге легковой Volkswagen сбил пешехода», — рассказывали в министерстве. Сегодня стало известно: на этом участке проведут следственный эксперимент.
— В день аварии пострадавшего 25-летнего минчанина забрала скорая помощь. Он находился в тяжелом состоянии. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, — сообщали в МВД.
Дополнено 11 ноября в 16:15
Сегодня пресс-служба СК сообщила о проведении следственного эксперимента на улице Денисовской. «11 ноября, с 17:00 до 18:00, вблизи дома 39 на улице Денисовской в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет ограничено движение в направлении улицы Маяковского», — говорится в сообщении.
Скорее всего, проводимый сегодня следственный эксперимент связан как раз с этим наездом.
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На месте ДТП с «пьяным мужчиной, который выкрикивал протестные лозунги» пройдет эксперимент (видео, обновлено)
Как сообщали в МВД, происшествие случилось вечером 25 сентября на улице Денисовской в Минске. «На видео от очевидца аварии видно, как на проезжей части из полосы в...
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