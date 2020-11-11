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Какой будет инфляция и что станет с курсом рубля - итоги брифинга Нацбанка
Источник материала: Myfin
Павел Каллаур пояснил, что решение правления Нацбанка сохранить на текущем уровне ставку рефинансирования (7,75%) и ставки по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков, «основывается на среднесрочном прогнозе динамики потребительских цен, развития экономики и денежно-кредитной сферы». В нем учтены складывающиеся тенденции в стране и мире, обновленные прогнозы мировой экономики и стран – основных партнеров Беларуси.
О
ключевых факторах: что повлияло на инфляцию и курс рубля
Годовая
Ослабление белорусского рубля произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. «Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков», - отметил Павел Каллаур.
Ситуация стабилизируется
В настоящее время ситуация на финансовом рынке стабилизируется. В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса.
Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать.
Какой будет инфляция в конце года и в 2021-м?
По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается около 6%, сообщил глава Нацбанка.
По его словам, в дальнейшем прогнозируется постепенное замедление инфляционных процессов. К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню 5%. Этому будет способствовать преобладание продолжительных дезинфляционных факторов.
Внешние факторы будут сдерживать инфляцию
«Сохраняется предположение, что возобновление мирового экономического роста будет продолжительным. Происходящее ухудшение эпидемиологической обстановки в мире замедлит процесс восстановления», - полагают в Нацбанке.
Слабый спрос ограничит инфляцию в зарубежных странах. В этих условиях предполагается проведение мягкой денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, Федеральной резервной системой США и Банком России. При этом ожидается, что инфляция за рубежом останется ниже целевых параметров до конца 2021 года.
«Внешние факторы в совокупности окажут сдерживающее влияние на инфляцию в Беларуси через цены импортируемых товаров, а также на экономическую активность страны в целом», - считает председатель правления Нацбанка.
Об
экономическом росте
По
мере оживления внешнего спроса, которое
прогнозируется со второй половины
следующего года, ожидается возвращение
белорусской
Восстановление деловой активности в мире станет фактором улучшения состояния платежного баланса. Со стороны обменного курса не ожидается проинфляционного влияния.
«Предполагается сохранение бюджетной поддержки предприятиям и населению для преодоления последствий пандемии и возврата к экономическому росту. В то же время по мере восстановления деловой активности потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится. В результате бюджетный дефицит постепенно сократится», - сказал Павел Каллаур.
В прогнозируемых условиях денежное предложение будет формироваться в объеме, позволяющем приблизить инфляцию к цели к концу 2021 года.
О рисках
При принятии решения правление также принимало во внимание риски, которые могут привести к отклонению инфляции от прогноза.
На фоне пандемии сохраняется неопределенность относительно будущей траектории восстановления деловой активности в мире, в государствах – торговых партнерах Беларуси, а также ее влияния на нашу страну, отметил председатель правления Нацбанка.
Внутренние риски связаны с ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось.
Что в итоге?
Таким образом, комплексный анализ показывает, что в настоящее время целесообразно сохранить текущее состояние монетарных условий, подытожил глава Нацбанка.
«Правление
Национального банка при принятии решений
по денежно-кредитной политике и в
дальнейшем будет исходить из необходимости
поддержания ценовой стабильности,
опираясь на всесторонний анализ внешних
и внутренних условий, а также изменение
баланса инфляционных рисков», - отметил
Павел Каллаур.
Источник: Myfin.by
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Почему Нацбанк Беларуси решил не менять ставку рефинансирования, какие факторы влияют сегодня на валютный рынок, какой будет инфляция по итогам 2020 года и в 2021 году....
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