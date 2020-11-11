Какой будет инфляция и что станет с курсом рубля - итоги брифинга Нацбанка

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by (из архива)

Павел Каллаур пояснил, что решение правления Нацбанка сохранить на текущем уровне ставку рефинансирования (7,75%) и ставки по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков, «основывается на среднесрочном прогнозе динамики потребительских цен, развития экономики и денежно-кредитной сферы». В нем учтены складывающиеся тенденции в стране и мире, обновленные прогнозы мировой экономики и стран – основных партнеров Беларуси.

О ключевых факторах: что повлияло на инфляцию и курс рубля



Годовая инфляция ускорилась и по итогам октября составила 6,2%. «Главным образом на рост цен повлияло произошедшее в августе ослабление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам . В первую очередь это отразилось в ценах на импортируемые товары непродовольственной группы», - сказал глава Нацбанка.

Фото: Myfin.by

Ослабление белорусского рубля произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. «Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков», - отметил Павел Каллаур.

Ситуация стабилизируется

В настоящее время ситуация на финансовом рынке стабилизируется. В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса.

Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать.



Фото: Myfin.by

Какой будет инфляция в конце года и в 2021-м?

По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается около 6%, сообщил глава Нацбанка.

По его словам, в дальнейшем прогнозируется постепенное замедление инфляционных процессов. К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню 5%. Этому будет способствовать преобладание продолжительных дезинфляционных факторов.

Внешние факторы будут сдерживать инфляцию

«Сохраняется предположение, что возобновление мирового экономического роста будет продолжительным. Происходящее ухудшение эпидемиологической обстановки в мире замедлит процесс восстановления», - полагают в Нацбанке.



Фото: Myfin.by

Слабый спрос ограничит инфляцию в зарубежных странах. В этих условиях предполагается проведение мягкой денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, Федеральной резервной системой США и Банком России. При этом ожидается, что инфляция за рубежом останется ниже целевых параметров до конца 2021 года.

«Внешние факторы в совокупности окажут сдерживающее влияние на инфляцию в Беларуси через цены импортируемых товаров, а также на экономическую активность страны в целом», - считает председатель правления Нацбанка.

Фото Myfin.by. На заводе «БЕЛДЖИ»

Об экономическом росте



По мере оживления внешнего спроса, которое прогнозируется со второй половины следующего года, ожидается возвращение белорусской экономики на траекторию устойчивого экономического роста.

Восстановление деловой активности в мире станет фактором улучшения состояния платежного баланса. Со стороны обменного курса не ожидается проинфляционного влияния.

«Предполагается сохранение бюджетной поддержки предприятиям и населению для преодоления последствий пандемии и возврата к экономическому росту. В то же время по мере восстановления деловой активности потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится. В результате бюджетный дефицит постепенно сократится», - сказал Павел Каллаур.

В прогнозируемых условиях денежное предложение будет формироваться в объеме, позволяющем приблизить инфляцию к цели к концу 2021 года.

Фото: Myfin.by.



О рисках

При принятии решения правление также принимало во внимание риски, которые могут привести к отклонению инфляции от прогноза.

На фоне пандемии сохраняется неопределенность относительно будущей траектории восстановления деловой активности в мире, в государствах – торговых партнерах Беларуси, а также ее влияния на нашу страну, отметил председатель правления Нацбанка.

Внутренние риски связаны с ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось.

Что в итоге?

Таким образом, комплексный анализ показывает, что в настоящее время целесообразно сохранить текущее состояние монетарных условий, подытожил глава Нацбанка.

«Правление Национального банка при принятии решений по денежно-кредитной политике и в дальнейшем будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков», - отметил Павел Каллаур.

