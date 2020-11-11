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Тихановская напомнила условия переговоров оппозиции с режимом Лукашенко

11.11.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская оппозиция отказывается участвовать в инициативах политических самозванцев, но готова в любой момент начать диалог с властями после выполнения всем известных условий.

«Режим в очередной раз предлагает беларусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого», - заявила Светлана Тихановская.

«При этом, как и все мирные беларусы, мы хотим настоящего диалога. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа – Координационного совета», - отметила она.

«Случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия, освобождении политзаключённых и заявлении об уходе Лукашенко. Честно выполните эти условия – и представители народа сядут за стол переговоров. Мирные беларусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы», - подчеркнула Тихановская.

 
 
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Белорусская оппозиция отказывается участвовать в инициативах политических самозванцев, но готова в любой момент начать диалог с властями после выполнения всем...
 
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