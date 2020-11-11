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Носите маски! Ситуация с COVID-19 в Беларуси угрожающая

11.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Только по официальным данным Минздрава, в Беларуси по состоянию на 11 ноября уже второй дент подряд регистрируется более 1000 новых случаев в сутки - сейчас +1057 человек.



Реальная цифра как минимум на порядок выше.
  
Также по официальным данным за последние сутки от COVID-19 умерло 6 человек. И  это при том, что примерно весь последний месяц при ежесуточном приросбе больных в 800-900+ человек сообщалось о 3-4 умерших.

Ранее сообщалось, что уже почти все больницы либо перепрофилированы под короновирусных больных либо там есть такие отделения. В самих больницах уже нет свободных "кислородных точек", что означает, что не все нуждающиеся могут получить необходимую помощь.

Также в последние дни по всей стране фиксируются огромные очереди "вирусных" больных в поликлиники.

Так что не пренебрегайте необходимыми средствами защиты, старайтесь без необходимости не находиться в закрытых помещениях с большим скоплением людей, пользоваться общественным транспортом и обязательно носите маски или респираторы, даже на улице, если многолюдно или остановились с кем-то поговорить.
 
 
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Только по официальным данным Минздрава, в Беларуси по состоянию на 11 ноября уже второй дент подряд регистрируется более 1000 новых случаев в сутки - сейчас +1057...
 
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