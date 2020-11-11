Шок! За неуплату штрафа хозяином власти арестовали двух котов

Белсат ». Через несколько дней волонтерская организация взяла на себя оплату и нашла адвоката для лиц, на имущество которых наложили арест. Теперь конкретно эти коты останутся дома, сообщает «».





Но, по словам юриста, бывшего судебного исполнителя Артема Козлова, домашних животных действительно могут арестовывать как имущество за неуплату штрафа, в том числе по 23.34, и объяснил, что происходит потом.





— Домашние животные также считаются имуществом, они имеют стоимость. Теоретически их можно оценить. Вопрос конечно будет в реализации (продаже - The Village Беларусь) таких котов.





Если брать обычное имущество, то оценочная организация выставляет стоимость, а специальные организации продают его.





Но в законодательстве об исполнительном производстве не выделены конкретные нормы, которые говорили бы об особенностях работы с животными. Такой нормы нет на сегодняшний день. Это очень редкая практика, чтобы арестовывали животных, особенно домашних.





Зачастую, когда арестовывают рогатый скот, поголовье находится в залоге в банке и судебные исполнители возвращают взыскание. Цена есть, она определена судом. И судебный исполнитель выезжает и арестовывает поголовье.





Что касается кота, то особенностей оценки нет. Конечно, оценку судебный исполнитель может сделать самостоятельно, через поиск в интернете. Но это только если судебный исполнитель рискнет, с учетом, что у него нет специальных знаний.





Теоретически предварительную стоимость определить можно. Условно 500 рублей. Потом, после определения предварительной стоимости, нужно отправить запрос в организацию, которая оценивает.





Я на практике с таким не сталкивался. Какие могут быть методы и способы оценки кота, будут ли учитывать возраст кота? Считаю, что скорее всего должны, но не сталкивался. Но в целом, если это будет проходить через судебного исполнителя, возможно, он задумается о том, чтобы этот кот был с заключением ветеринара, с прививками.





Потом просто выставят на электронные торги, и люди смогут принять в них участие. Но этот вопрос достаточно не проработан. Конкретного механизма как это делать нет.





Судебный исполнитель в момент ареста принимает решение будет он конфисковывать имущество у должника или нет. Понятно, что кота отбирать смысла нет, потому что куда его потом отдать? Условно, тогда подразделению судебных исполнителей нужно заключить договор с некой организацией, приютом, которые будут содержать этого кота.





Так просто забрать кота в никуда нельзя. Судебный исполнитель домой его себе не заберет, кому-то не передаст. Конечно в 99% случаев судебный исполнитель будет оставлять кота у должника. Просто он его предупредит об уголовной ответственности за отчуждение этого кота — за его продажу, сокрытие - это статья 409 УК.





Если человек оплатил штраф, он должен об этом сообщить судебному исполнителю. Это повод для того, чтобы судебный исполнитель снял арест с кота и вынес постановление об окончании исполнительного производства. Кот свободен, должник тоже свободен, — рассказал Артем Козлов.