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Вирусы на льду не летают? Новополоцкий "Химик" ввел масочный режим - это уже четвертый клуб
Источник материала: Партизан
В ледовом дворце ХК "Химик" вводится масочный режим.
Как сообщает пресс-служба, без защитных средств болельщики не смогут попасть в холл и на трибуны арены.
Масочный режим ранее ввели минское "Динамо", "Авиатор" и "Брест", пишет
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В ледовом дворце ХК "Химик" вводится масочный режим.
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