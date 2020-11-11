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Вирусы на льду не летают? Новополоцкий "Химик" ввел масочный режим - это уже четвертый клуб

11.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ледовом дворце ХК "Химик" вводится масочный режим.

Как сообщает пресс-служба, без защитных средств болельщики не смогут попасть в холл и на трибуны арены. 

Масочный режим ранее ввели минское "Динамо", "Авиатор" и "Брест", пишет pressball.by
 
Теги: Брест
 
 
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