ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заико: Беларусские медики "третьесортные" не в Польше, а на родине

11.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вторую БелАЭС можно строить только с условием размещения ее в Шклове и переселения туда нынешнего руководства страны во главе с Лукашенко, заявил "Белорусскому партизану" руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.

Заико: Беларусские медики "третьесортные" не в Польше, а на родине
– Заявления белорусских властей не перестают удивлять. Лукашенко предостерег беларусских медиков от выезда за рубеж: якобы в той же Польше им не дадут нормально работать, отправят на второстепенную, третьестепенную роль. 

– Беларусские медики на третьестепенных ролях у себя на родине. И даже более того, у них появилась такая дополнительная нагрузка как отсидка в следственном изоляторе.

Сидят там даже целыми коллективами, семьями.

Поэтому не думаю, что сейчас разумно пугать наших медиков вот такими заявлениями. Здесь они – никто, а там будут уважаемыми членами общества и успешными людьми.

Это нормально, что польские врачи уезжают в Бельгию, вакансии освобождаются и беларусские врачи начинают уезжать в Польшу. Есть профессии, которые предполагают высокую цену рабочей силы на мировом рынке. Вот у меня брат работает на компанию в Германии и всем доволен.

– Но не станет ли отъезд врачей ударом по качеству и уровню белорусской медицины?

– Качество беларусской медицины меня никогда не привлекало. Врачи хорошие, но обслуживания как такового нет. Мне приходилось работать и в США, и в Китае, поэтому мне есть с чем сравнивать. В Штатах медсестры работают совсем по-другому.

Так что не беспокойтесь. 

Как было хреново в белорусской медицине при Лукашенко, так и будет. Хотя врачи у нас хорошие. 


– Власти тем временем продолжают заявлять о возможности строительства второй атомной станции. Как относитесь к этой идее?

– Наблюдаю среди чиновников некий прилив энтузиазма в связи с запуском первой АЭС под Островцом. Но могу констатировать, что руководство страны очень плохо знает международный опыт. 

Я посоветовал бы чиновникам заплатить 50-100 тысяч долларов за исследование, 
как Швеция изменила свой энергетический баланс. Там существенно уменьшили роль газа и атомной энергии. 

Справка «БП» Более половины всего электричества в Швеции производится на гидроэлектростанциях, в ветропарках или путем переработки отходов лесопромышленного сектора. Планируется, что к 2040 году производство атомной энергии будет свернуто. 

В Швеции считают ядерную энергетику дорогостоящим источником, в том числе в связи с техникой безопасности и необходимостью долгосрочно финансировать контроль за ядерными отходами.


Шведский вариант – как раз для Беларуси. Строить в нашей небольшой стране громадные атомные станции – неумно. 

За строительство первой БелАЭС взялись в состоянии шока, когда начались проблемы с Россией из-за цены на газ. И это было ошибкой.

Если и строить вторую атомную станцию, то только в городе Шклове и при условии переселения туда всего нынешнего руководства страны во главе с Лукашенко. Только в таком случае строительство второй АЭС будет иметь смысл.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторую БелАЭС можно строить только с условием размещения ее в Шклове и переселения туда нынешнего руководства страны во главе с Лукашенко, заявил "Белорусскому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сбил человека и скрылся. В Борисове Volkswagen наехал на женщину на переходе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика