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Бережков покинул Федерацию хоккея Беларуси
Источник материала: Tut.by
Владимир Бережков, занимавший пост спортивного директора
— Я благодарен Владимиру Петровичу за его плодотворную работу не только в качестве спортивного директора, но и эффективную деятельность по продвижению национального чемпионата, укреплению имиджа белорусского хоккея, — прокомментировал уход Бережкова председатель ФХБ Дмитрий Басков. — Однако сейчас настало время идти дальше, воплощать новые идеи и осваивать новые подходы к работе в любимом всеми нами виде спорта.
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Владимир Бережков, занимавший пост спортивного директора Федерации хоккея Беларуси с 2018 года, покинул Федерации хоккея Беларуси в связи с истечением срока...
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