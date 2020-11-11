Бережков покинул Федерацию хоккея Беларуси

Источник материала: Tut.by

Владимир Бережков, занимавший пост спортивного директора Федерации хоккея Беларуси с 2018 года, покинул организацию в связи с истечением срока действия контракта.





— Я благодарен Владимиру Петровичу за его плодотворную работу не только в качестве спортивного директора, но и эффективную деятельность по продвижению национального чемпионата, укреплению имиджа белорусского хоккея, — прокомментировал уход Бережкова председатель ФХБ Дмитрий Басков. — Однако сейчас настало время идти дальше, воплощать новые идеи и осваивать новые подходы к работе в любимом всеми нами виде спорта.