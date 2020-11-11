«Вышел из ЦИП, а на меня составили 17 протоколов за нарушение ПДД». Водитель раздавал воду на маршах и остался без прав

Источник материала: Tut.by

Автомобилист Иван Дубовик на своей машине развозил воду участникам протестных маршей. В один из таких дней, уже после того, как он отъехал от колонны, парня остановила ГАИ и ОМОН, доставили в РУВД, а оттуда в Жодино. BMW у Ивана изъяли — вин-номер показался правоохранителям подозрительным. Но «вишенкой на торте» стали 17 протоколов за нарушение ПДД, которые выписали водителю на основании видео с флешки его видеорегистратора. Когда, как и кто ее доставал — водитель не знает.



Иван Дубовик. Фото предоставлено героем материала

«В шествии не участвовал — раздавал воду и убирал мусор»

В воскресенье, 20 сентября, десятки тысяч белорусов в очередной раз вышли на протесты. В Минске в тот день колонна дошла до стелы на проспекте Победителей.

31-летний Иван Дубовик рассказывает, что в шествии участия не принимал, хотя был рядом: парень на своем автомобиле привез воду и раздавал ее протестующим, а после того, как они разошлись, убирал вдоль проспекта мусор.



Протестующие возле стелы в Минске 20 сентября

После 16.00, когда люди освободили дорогу, парень сел за руль своего BMW и вместе со своим товарищем поехал в сторону «Белой вежи» на проспекте Машерова.

— Вижу: за мной пристроилась машина ГАИ. Потом на ней включились «люстры» и сотрудники потребовали, чтобы я остановился, — вспоминает автомобилист.

Водитель выполнил требование милиции и остановился, патрульная машина — рядом. Тут же подъехал микроавтобус с тонированными стеклами, без номеров. Из него выскочили силовики, вместе с гаишниками они подошли к BMW Ивана и потребовали, чтобы водитель вышел.



В багажнике и салоне своего BMW Иван привозил протестующим воду

— Я чуть опустил стекло и через щель уточнил, что происходит, что я нарушил, просил представиться. Ответа не было, инспекторы ГАИ лишь требовали, чтобы я вышел, а силовики постукивали дубинками по стеклам машины.

Парень послушался и вышел из авто. Тут же ему приказали расставить ноги пошире, руки сильно затянули строительной стяжкой, а потом завели в бусик. С пассажиром Ивана обошлись точно так же. За руль BMW сел один из силовиков.

Вин-номер — подозрительный, а водитель — протестующий

— Доставили нас в РУВД Центрального района, сказали отключить телефоны и поставили лицом к стене. Хотели взять с меня объяснения, в ответ я попросил оповестить о задержании моего адвоката, но эту просьбу проигнорировали.

После Ивану сообщили, что вин-номер его автомобиля выглядит подозрительно и надо провести экспертизу.

— Меня этот факт позабавил, ведь в 2017 году я купил эту машину — при переоформлении проводилась сверка номеров, в 2018 году я снова был на сверке: потерял госномер и для его восстановления эту процедуру надо было повторить. Оба раза вопроса с достоверностью не возникло.



BMW Ивана. Где сейчас машина и когда ее возвратят, парень не знает

Потом на Ивана составили протокол по пресловутой статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии. Свидетелем правонарушения выступил омоновец Иванов Иван Иванович, утверждавший, что видел, как парень принимал активное участие в митинге с большой группой людей, которые несли флаг.

— С нарушением я не согласился. Хотя это ни на что не повлияло, через несколько часов меня вместе с другими задержанными отвезли в жодинскую тюрьму.

До вторника, 22 сентября, Иван просидел в камере. А днем его и других задержанных выпустили на свободу без суда. Автомобилисту на выходе выдали его вещи, вот только телефона среди них не оказалось.

— Сказали, обращайтесь в РУВД. Мой адвокат туда звонил: хотел уточнить информацию по изъятой машине и телефону. Увы, ни один телефон там не отвечает. На заявление тоже ответа нет. Единственная информация — это письмо, в котором мне сообщили, что проверка по авто приостановлена в связи с проведением криминалистической экспертизы. До сих пор я так и не знаю, где мой телефон и машина.

«Вызвали в ГАИ и вменили 17 нарушений ПДД»

Но на этом история не заканчивается. В начале октября Ивана ждал неприятный сюрприз, связанный с ГАИ, куда его вызвали повесткой. Сначала парню предъявили протокол за остановку в неположенном месте, нарушение он допустил 20 сентября, перед задержанием.

— С этим я согласился, потому что действительно останавливался на проспекте Победителей, там, где этого делать нельзя. Раздавал людям воду. За это мне дали штраф в одну базовую — 27 рублей, — пояснил Иван.

Но потом водителю начали зачитывать одно за другим нарушения ПДД, которые он якобы совершил в разных частях Минска 20 сентября с 13.43 до 16.40. По этим фактам в ГАИ составили еще 16 протоколов: за неправильное перестроение, остановки в неположенном месте, в том числе повторные, невыполнение требований дорожного знака и разметки, выезд на встречку, непропуск пешехода, движение по тротуару. Также на Ивана был выписан протокол как на пешехода — за то, что задержался на проезжей части, когда это было запрещено ПДД.



В материалах дела указано, что Иван Дубовик при опросе сообщил, что он — владелец BMW, свое авто никому не передавал и управлял им сам. Потом сообщается, что флеш-карта, изъятая из BMW, — это вещественное доказательство, по видео с нее и наказали водителя

— С этими нарушениями я не согласился. Попросил уточнить, на основании каких данных они составлены. А в ответ мне предъявили видео, которое якобы взяли с флешки из моего видеорегистратора. Оно было записано на диск, съемка велась из машины.

Ивану разрешили ознакомиться с материалами дела. В них было указано, что есть карта памяти, которая поступила в ГАИ, где с ее содержимым ознакомились. На основании этого видео и были составлены протоколы о нарушении водителем ПДД. Но водителю не пояснили, кем была изъята карта памяти и на каком основании (учитывая тот факт, что BMW Ивана опечатали для экспертизы).

— Разбирательство этих административных правонарушений было назначено в ГАИ Минска, делом занимался подполковник Зырянов. Когда я пришел к нему в кабинет, он удивился, откуда же взялась эта флеш-карта и где моя машина. Я надеялся, что дело будет прекращено. Но милиционер заявил, что ему надо ознакомиться с материалами дела, и перенес рассмотрение. Хотя ведь действующим законодательством это не предусмотрено.

Водитель тут же написал жалобу на его действия в ГАИ, прокуратуру и суд: мол, он не имел права переносить рассмотрение правонарушения, когда оно уже началось — это неправильно и незаконно.

«Оштрафовали и лишили прав»

В ГАИ жалобу водителя отклонили. 21 октября ее рассматривал ВРИОД начальника ГАИ Иван Шакун.





— Но больше меня удивило другое: в этот же визит он начал рассматривать мои протоколы — об этом меня не предупреждали. Только почему-то их уже было не 16 — меньше. В итоге виновным меня все же признали и назначили наказание: штраф по всем протоколам 29 базовых (783 рубля) и лишение прав на год.

После водитель получил ответ на свои жалобы из прокуратуры и суда — их перенаправили в ГАИ.

— Я уже получил мотивировочную часть на решение ГАИ. Также еще раз ознакомился с материалами дела: там появились новые документы — еще один рапорт, как будто гаишник просматривал камеры наружного видеонаблюдения и это послужило началом проверки. Еще протокол осмотра машины в РУВД Центрального района, без меня, свидетелей и понятых. Кстати, в этом протоколе указано, что вин-номер без следов механических повреждений.

Иван Дубовик собирается обжаловать решение ГАИ в суде.

Адвокат: «Флешка, изъятая неизвестно как и кем, не может быть доказательством»



Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Адвокат юрконсультации «Транспорт и право» Сергей Иванов отметил, что при расследовании правонарушения доказательствами могут быть любые факты — подтверждающие или опровергающие обстоятельства, значимые для административного дела. Эти факты содержатся в источниках (статья 6.3 ПИКоАП Беларуси), к ним относятся и различные носители информации, которым может быть и флеш-карта (статья 6.11 ПИКоАП Беларуси).

— Но в законе упор делается на то, что любое доказательство должно быть истребовано или предоставлено в порядке, установленном ПИКоАП Беларуси. И если такой носитель получен с нарушением требований Кодекса, то он не может выступать источником доказательств в административном процессе, — сделал акцент адвокат.

Чтобы собрать доказательства по делу, надо произвести определенные процессуальные действия, которые перечислены в законе (норма статьи 6.12 ПИКоАП). Например, необходимо сделать опросы различных лиц, осмотреть, освидетельствовать, произвести экспертизы и т.д. Процессуальные действия оформляются протоколами.

К примеру, при осмотре автомобиля протокол составляется обязательно (ч. 8 ст. 10.13 ПИКоАП). Кроме того, осмотр транспортного средства должен проводиться в присутствии человека, управляющего этим транспортным средством, либо собственника или его представителя. Если невозможно обеспечить их участие — в присутствии не менее двух понятых (шестая часть той же статьи).

— Таким образом, флеш-карта, полученная неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно при каких обстоятельствах, без составления протокола соответствующего процессуального действия, даже если на ней содержится информация, имеющая отношение к административному делу, не может служить источником доказательств и фигурировать в качестве такового в административном процессе, — резюмирует Сергей Иванов.

У адвоката вызывает вопрос и изъятие автомобиля под предлогом наличия подозрений в подлинности его серийного номера.

— Факты изъятия автомобилей под таким предлогом не могут быть законными, поскольку человек владеет автомобилем на законном основании. Ведь до возбуждения уголовного дела может быть проведен только осмотр места происшествия, трупа, местности, предметов и документов (ч. 2 ст. 173 УПК Беларуси). Что касается осмотра законного владения, то это следственное действие, равно как и обыск или выемка, оно может проводиться лишь по возбужденному уголовному делу. Поэтому нет оснований считать, что автомобиль может произвольно изыматься у владельца в рамках доследственной проверки.

Милиция: «Карту изъяли по протоколу, вынесли постановления по закону»

В ГУВД Мингорисполкома AUTO.TUT.BY сообщили, что 20 сентября сотрудник ГАИ остановил водителя BMW за нарушение правил остановки и стоянки. В отношении него в последующем было вынесено постановление об указанном административном правонарушении.

Во время проверки документов возникло подозрение в подлинности вин-кода автомобиля, в связи с чем водитель был доставлен для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД Минска.

— В рамках проведения разбирательства был проведен осмотр транспортного средства и протоколом осмотра изъята флеш-карта из видеорегистратора автомобиля. При изучении указанной видеозаписи сотрудниками были выявлены многочисленные нарушения ПДД водителем авто и в рамках ПИКоАП РБ вынесены постановления об административных правонарушениях, — отметили в ГУВД.

Что касается проверки подлинности вин-номеров автомобилей, то в милиции пояснили, что нередко фиксируются факты нелегального ввоза транспортных средств на территорию республики. Для выявления таких транспортных средств сотрудники ДПС осуществляют сверку вин-номеров с регистрационными документами. В том случае, если подлинность номера или документов ставится под сомнение, то транспортное средство задерживается и доставляется в районное подразделение по территориальности для проведения проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

P. S. Когда статья готовилась к публикации, стало известно, что Иван Дубовик был задержан в воскресенье, 8 ноября. Парень шел в начале проспекта Победителей со своей матерью и отчимом. Мужчин задержали, женщину отпустили. Известно, что отчима Ивана сегодня судили по ст. 23.34 КоАП РБ, ему присудили наказание в виде административного ареста. Про суд над Иваном данных нет.