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Латушко: Народное антикризисное управление разработало два сценария транзита власти в Беларуси

11.11.2020 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Народное антикризисное управление (НАУ), сформированное с одобрения Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, разработало два сценария транзита власти в Беларуси. Документ, описывающий эти сценарии, опубликовал в своем телеграм-канале член президиума КС Павел Латушко.

 

В нем отмечается, что сценарии разработаны «с учетом поствыборной ситуации в Беларуси и окончательной утраты легитимности президентской власти» и являются базовыми, а значит, «могут быть положены в основу с учетом иных предложений со стороны демократических сил и общества».

Для осуществления конституционного варианта транзита власти, как указано в первом сценарии, необходимо, чтобы были выполнены условия для начала общественного диалога: прекращение насилия в отношении мирных граждан, освобождение всех политзаключенных, возбуждение уголовных дел против должностных лиц, причастных к преступлениям в отношении мирных граждан и фальсификации выборов.

Затем должен состояться общественный диалог с участием экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, КС, НАУ и «всех политических лидеров, подвергнутых репрессиям», с одной стороны и представителей Александра Лукашкенко с другой — «при содействии и гарантиях международных посредников».

Результатом этого диалога должны быть договоренности о прекращении полномочий Лукашенко, отставке всех должностных лиц, «по которым имеются доказательства причастности к преступлениям в отношении мирных граждан и фальсификации выборов».

После этого полномочия президента должны перейти к премьер-министру, которым становится Тихановская либо человек, находящийся под общественным контролем. Наделенный президентскими полномочиями премьер сформирует правительство антикризисного характера.

Затем должен быть сформирован новый состав Центризбиркома. Палата представителей должна назначить новые — свободные и демократические — президентские выборы, которые должны состояться в течение 40—70 дней с момента освобождения должности президента.

В документе отмечается, что при отсутствии готовности Лукашенко «двигаться к реализации конституционного транзита власти» должен быть применен «сценарий общественно-правового механизма».

В его основе лежит конституционный постулат о том, что «единственным источником государственной
Латушко: Народное антикризисное управление разработало два сценария транзита власти в Беларуси
Павел Латушко. Фото: tvr.by.
власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ».

В соответствии с этим сценарием Тихановская должна принести присягу народу в качестве президента «в присутствии широкой общественности и иностранного дипломатического корпуса с прямой трансляцией в СМИ».

После этого она должна назначить премьер-министра, сформировать антикризисное правительство, освободить от должностей лиц, «по которым имеются доказательства причастности к преступлениям в отношении мирных граждан и фальсификациям». Ей также надлежит распустить Национальное собрание и сформировать Национальный совет на базе КС, сформировать новый состав Центризбиркома и назначить новые выборы президента, которые должны пройти в течение 40—70 дней с момента ее вступления в должность.

Вопрос о принятии новой Конституции «в целях обеспечения стабильности управления государства в переходный период» должен решиться уже после избрания нового президента.

В документе подчеркивается, что «при оценке представленных вариантов необходимо принять во внимание, что все органы власти, обеспечивающие разделение властей — систему сдержек и противовесов, в рамках действующего законодательства не наделены реальными полномочиями и полностью утратили доверие белорусского народа».

«Национальное собрание не использует парламентские инструменты реагирования на многочисленные факты грубого нарушения Конституции и законодательства Беларуси. Конституционный суд не принимает решений относительно грубых и многочисленных нарушений Конституции. Верховный суд отказал в рассмотрении по существу жалоб граждан, поданных в связи с многочисленными фактами фальсификаций. Органы прокуратуры и следствия не возбуждают уголовные дела по фактам совершенных преступлений в отношении мирных граждан», — констатируется в документе.

 
 
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Народное антикризисное управление (НАУ), сформированное с одобрения Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, разработало...
 
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