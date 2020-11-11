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Задержанные в воскресенье известные белорусы получили от 9 до 12 суток ареста

11.11.2020 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанные в воскресенье известные белорусы получили от 9 до 12 суток ареста

Белорусский актер Александр Жданович, бывший ведущий передачи для детей «Калыханка», 11 ноября арестован на 9 суток.

Задержанные в воскресенье известные белорусы получили от 9 до 12 суток ареста
Александр Жданович. Фото: Facebook актера.

Как сообщает БелаПАН, информация об этом появилась в волонтерском телеграм-канале «Списки задержанных».

По информации очевидцев, Ждановича задержали 8 ноября у столичного торгового центра «Галерея» во время разгона людей, он заступился за женщину перед омоновцем.

По информации волонтеров, 10 суток ареста получили серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и победитель Кубка мира по кикбоксингу Иван Ганин. Обоих спортсменов задержали в воскресенье у Национальной школы красоты, в районе станции метро «Фрунзенская», вытащив из автомобиля.

В суде Заводского района Минска сегодня состоялось заседание по административному делу мисс Беларусь — 2008 и бывшего пресс-секретаря футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольги Хижинковой. Судья Анастасия Осипчик осудила ее на 12 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии 8 ноября.

На заседании Хижинкова заявила, что шла с цветами в руках поздравить подругу. Она была задержана недалеко от кафедрального собора.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Задержанные в воскресенье известные белорусы получили от 9 до 12 суток ареста Белорусский актер Александр Жданович, бывший ведущий передачи для детей «Калыханка»,...
 
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