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Мингорсуд оставил в силе решение об аресте журналиста БелаПАН Павла Добровольского

11.11.2020 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Постановление по административному делу, в соответствии с которым журналист БелаПАН Павел Добровольский арестован на 15 суток, оставлено без изменений, сообщил его адвокат Сергей Зикрацкий.

Мингорсуд оставил в силе решение об аресте журналиста БелаПАН Павла Добровольского
Павел Добровольский. Фото: grodno24.com.

Жалобу на решение суда первой инстанции на заседании Минского городского суда 11 ноября рассматривала судья Вера Головкова.

Добровольского задержали днем в пятницу, 30 октября. В 12.36 в редакцию от него поступило сообщение: «Милиция в масках пришла». В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон Добровольского стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

На заседании суда Фрунзенского района Минска 2 ноября судья Юлия Близнюк признала Добровольского виновным в участии в несанкционированной акции 18 октября (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и постановила подвергнуть его аресту. Между тем Добровольский был на акции в качестве журналиста и имел при себе удостоверение сотрудника СМИ.

Журналиста содержат в изоляторе в Барановичах.

Днем 11 ноября истекло 72 часа с момента задержания корреспондента БелаПАН Яна Авсеюшкина. Сведений о том, что конкретно ему вменяют, а также состоялся ли суд, нет. Известно лишь, что он находится в изоляторе в Жодино.

Авсеюшкин был задержан 8 ноября возле столичного торгово-развлекательного центра Galleria Minsk во время освещения Марша народовластия. О задержании он успел сообщить родным по телефону.

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление по административному делу, в соответствии с которым журналист БелаПАН Павел Добровольский арестован на 15 суток, оставлено без изменений, сообщил...
 
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