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У BMW появился новый серийный электрокар — iX

11.11.2020 18:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

BMW сдержала обещание и представила сегодня свой первый кроссовер, который не получит бензиновых версий. Знакомьтесь, BMW iX. Ранее этот проект назывался iNext, но по пути на конвейер его переименовали. Это второй электрический SUV BMW. Первым стала EV-версия BMW Х3. 

У BMW появился новый серийный электрокар — iX

Машина напичкана по самое не хочу. BMW iX получила последнюю версию автопилота, множество функций с подключением к сети. Баварцы называют iX «технологическим флагманом компании BMW». Данная модель создавалась в первую очередь для водителя и пассажиров, поэтому особое внимание разработчики уделили салону. Он не похож ни на одну современную модель BMW. Можно провести некоторые аналогии разве что с i3. По размерам BMW iX ближе всего к новому Х5.

У BMW появился новый серийный электрокар — iX

Кроссовер получил «ноздри», за которыми скрываются камера, радар и другие датчики. У iX визуально расширенные колесные арки, скрытые дверные ручки, безрамочные стекла в боковых дверях, необычная стойка D, разделенная на две части черной полосой. Вся светотехника в кроссовере выполнена в простых формах с горизонтальной ориентацией.

У BMW появился новый серийный электрокар — iX

Именно BMW iX станет конкурентом Mercedes EQC и Audi e-tron. Кроссовер BMW iX3 недотягивает по своим характеристикам до полноценной конкуренции в EV-классе. Новинка построена на платформе, в основе которой лежит пространственная рама с широким применением алюминия и карбона. В конструкции широко применяются композитные материалы. Впрочем, обещают, что новая архитектура будет во многом совместима с CLAR.

У BMW появился новый серийный электрокар — iX

Любопытный факт: у BMW iX нет переднего багажника и капот спереди не поднимается совсем. Баварцы считают, что клиентам нечего делать в моторном отсеке (у iX два двигателя, один из которых расположен спереди). Омывайка заливается в горловину, спрятанную за логотипом над решеткой радиатора.

У BMW появился новый серийный электрокар — iX

По умолчанию кроссовер оснащен полностью светодиодной оптикой. За доплату можно взять лазерные фары. Электрический кроссовер получился весьма обтекаемым: коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,25. Причем опциональный пакет M Sport не меняет этот показатель. В топовых исполнениях модель будет обута в 22-дюймовые колесные диски размерностью, как у Х7.

У BMW появился новый серийный электрокар — iX

На данный момент объявлено, что самые дорогие iX получат два двигателя с суммарной отдачей около 500 л. с. Не раскрыт на данный момент список доступных батарей. Немцы лишь заявили, что «будут варианты с аккумулятором на 100+ кВт·ч». Запас хода такого кроссовера будет достигать 600 км.

У BMW появился новый серийный электрокар — iX
У BMW появился новый серийный электрокар — iX
BMW 7 серия VI (G11/G12) 740LD, 2017 г.в., 89 000 км
черный, седан, дизель 4 л, автоматическая, полный привод
158 528 р.
62 000$ / 52 395€
BMW 5 серия VI (F10/F11/F18), 2011 г.в., 247 000 км
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
45 769 р.
17 900$ / 15 127€
BMW i3 I (I01), 2014 г.в., 53 000 км
серебристый, хетчбэк, электро, автоматическая, задний привод
34 390 р.
13 450$ / 11 366€
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BMW сдержала обещание и представила сегодня свой первый кроссовер, который не получит бензиновых версий. Знакомьтесь, BMW iX. Ранее этот проект назывался iNext, но по пути...
 
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