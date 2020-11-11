ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске замечен странный бус с большими антеннами. Рассказываем, что это за машина

11.11.2020 18:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Жители Солигорска все чаще стали замечать на улицах города странный синий бус Mercedes-Benz Sprinter с большими антеннами на крыше. Предположения о назначении машины высказываются самые разные. Мы опознали эту спецтехнику и рассказываем о ее назначении.

Сенсации не будет. Это не техника силовых структур, а абсолютно, если так можно выразиться, «народно-хозяйственная» машина.  Называется станция радиоконтроля подвижная «Аргус М2». Такие машины обозначают аббревиатурой СРКП. Для чего нужна эта и кому принадлежит?

Из официального описания: «СРКП предназначена для осуществления автоматизированного контроля за излучениями РЭС за пределами зон радиодоступности стационарных постов радиоконтроля в соответствии с рекомендациями МСЭ-Р, а также для оценки параметров излучений РЭС на их соответствие разрешениям на право использования радиочастотного спектра и требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».

В Солигорске замечен странный бус с большими антеннами. Рассказываем, что это за машина

Говоря более простыми словами, это передвижной инструмент контроля за тем, чтобы все радио- и GSM-передатчики работали в рамках своих частот, не мешая другим. Оператор и владелец этой машины — Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. У БелГИЭ стационарные приборы контроля расставлены по всей стране, но есть зоны, куда стационарные приборы контроля «не добивают». Контролировать и проверять корректность связи в такие места и приезжают подобные передвижные станции.

Спецавтомобилей «Аргус М2» у Минсвязи как минимум восемь единиц. Изготовлены они в Беларуси силами минского ООО «Сенком Системс» на импортной компонентной базе. Подобное оборудование может устанавливаться не только на Sprinter, но и на другие фургоны-бусы.

В Солигорске замечен странный бус с большими антеннами. Рассказываем, что это за машина

Сама государственная инспекция электросвязи функционирует в нашей стране далеко не первый день. Эта структура еще при Министерстве связи БССР была создана аж... в 1959 году, больше 60 лет назад. Ведь радиосвязью пользуются многие, не только силовики. Рации есть, например, у лесников, строителей, да даже у некоторых сторожей. И все они должны не мешать друг другу. За этим инспекция следила тогда, следит и сейчас.

В Солигорске замечен странный бус с большими антеннами. Рассказываем, что это за машина

Однако, «если что», то... «измерения по обнаружению нелицензированных передатчиков: поиск, пеленгация и определение местоположения» тоже входят в список технических возможностей станции. Если где в лесах под Солигорском прячется радистка Кэт, отбивающая шифровку азбукой Морзе, то станция «Аргус М2» ее координаты вычислить сможет.

Радиоприемник Ritmix RPR-050 (золотой)
14 отзывов
переносной
51,82 р.
16 предложений
Радиоприемник Miru SR-1007
1 отзыв
переносной, аналоговый тюнер FM/AM, звук моно 5 Вт
59,90 р.
12 предложений
Радиоприемник Ritmix RPR-102 (бук)
4 отзыва
стационарный, аналоговый тюнер FM
80,57 р.
15 предложений
Сравнить эти товары →
Радиоприемники в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Солигорска все чаще стали замечать на улицах города странный синий бус Mercedes-Benz Sprinter с большими антеннами на крыше. Предположения о назначении машины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бережков покинул Федерацию хоккея Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика