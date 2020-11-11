В Солигорске замечен странный бус с большими антеннами. Рассказываем, что это за машина

Источник материала: Onliner Жители Солигорска все чаще стали замечать на улицах города странный синий бус Mercedes-Benz Sprinter с большими антеннами на крыше. Предположения о назначении машины высказываются самые разные. Мы опознали эту спецтехнику и рассказываем о ее назначении.

Сенсации не будет. Это не техника силовых структур, а абсолютно, если так можно выразиться, «народно-хозяйственная» машина. Называется станция радиоконтроля подвижная «Аргус М2». Такие машины обозначают аббревиатурой СРКП. Для чего нужна эта и кому принадлежит?

Из официального описания: «СРКП предназначена для осуществления автоматизированного контроля за излучениями РЭС за пределами зон радиодоступности стационарных постов радиоконтроля в соответствии с рекомендациями МСЭ-Р, а также для оценки параметров излучений РЭС на их соответствие разрешениям на право использования радиочастотного спектра и требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».





Говоря более простыми словами, это передвижной инструмент контроля за тем, чтобы все радио- и GSM-передатчики работали в рамках своих частот, не мешая другим. Оператор и владелец этой машины — Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. У БелГИЭ стационарные приборы контроля расставлены по всей стране, но есть зоны, куда стационарные приборы контроля «не добивают». Контролировать и проверять корректность связи в такие места и приезжают подобные передвижные станции.

Спецавтомобилей «Аргус М2» у Минсвязи как минимум восемь единиц. Изготовлены они в Беларуси силами минского ООО «Сенком Системс» на импортной компонентной базе. Подобное оборудование может устанавливаться не только на Sprinter, но и на другие фургоны-бусы.





Сама государственная инспекция электросвязи функционирует в нашей стране далеко не первый день. Эта структура еще при Министерстве связи БССР была создана аж... в 1959 году, больше 60 лет назад. Ведь радиосвязью пользуются многие, не только силовики. Рации есть, например, у лесников, строителей, да даже у некоторых сторожей. И все они должны не мешать друг другу. За этим инспекция следила тогда, следит и сейчас.





Однако, «если что», то... «измерения по обнаружению нелицензированных передатчиков: поиск, пеленгация и определение местоположения» тоже входят в список технических возможностей станции. Если где в лесах под Солигорском прячется радистка Кэт, отбивающая шифровку азбукой Морзе, то станция «Аргус М2» ее координаты вычислить сможет.