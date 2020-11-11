Путин обзавелся новым бункером на случай ядерной войны

Источник материала: АФН

Создание в РФ нового, исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами завершается, сообщил сегодня Путин на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе, стратегическими ядерными силами", - сказал Путин.

Путин также заявил о значительном расширении аналитических и оперативных возможностей систем управления стратегическими ядерными силами РФ.

"За последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне", - сказал он.

По его словам, "существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки".

Путин добавил, что также "возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость", передает ТАСС.

"Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения", - подчеркнул он.

Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара.

"Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что это необходимо обеспечить "даже в случае нанесения ядерного удара".

Он также потребовал «продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами".

Он отметил, что сейчас такие системы в РФ в хорошем состоянии, но "какими бы современными и передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя". "Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - подчеркнул Путин.