На продажу выставили известный караоке-клуб в центре столицы. С пометкой «срочно»

Источник материала: Tut.by

На продажу выставили один из самых известных столичных караоке-клубов Jelsomino. Проект работает по адресу ул. Немига, 5, с 2014 года.



Фото: carte.by

В объявлении указано, что продается право аренды. За готовый бизнес в цокольном помещении просят 600 000 рублей (около 235 тысяч долларов). Площадь объекта — 515 м², автор объявления указал, что бизнес продается «срочно». Продажа осуществляется вместе с фирмой.

Jelsomino — одно из самых известных караоке Минска. В рекламном сообщении представители заведения презентовали проект так: «Караоке-ресторан премиум-класса. Стильное заведение столицы, где проводятся лучшие вечеринки Минска. Является местом для зажигательных вечеринок среди самых стильных и интересных людей города».