Гомельский Becker Bar после «забастовочного» понедельника обложили штрафами и выселяют

Источник материала: Tut.by

В Гомеле после забастовки 26 октября до сих пор закрыт Becker Bar. И на прежнем месте — на пересечении улиц Советской и Ланге — он уже вряд ли откроется: арендодатель после 15 лет сотрудничества внезапно расторг с баром договор. Кроме этого, вот уже более двух недель заведение штурмуют проверками и штрафами различные инстанции.





Что произошло?

Напомним, 26 октября некоторые заведения и организации в Гомеле и области не открылись . Одни объяснили, что не работают по техническим причинам, другие — из-за переучета или инвентаризации. А некоторые откровенно признались, что присоединяются к забастовке в знак солидарности с народом.

Реакция местных властей не заставила долго ждать: ко всем, кто не работал в понедельник, пришли с проверками из санстанции и МЧС. И теперь многие закрыты до устранения выявленных недостатков.

Большие проблемы теперь и у легендарного Becker Bar.

Что происходит сейчас?

Becker Bar — тот самый бар, который с 9 по 11 августа оказался в самом эпицентре протестов в Гомеле. Сюда прибегали прятаться от омоновцев протестующие. Здесь же гомельчане в дни так называемой оттепели, когда уже никого не задерживали, пели «Перемен». Здесь же в забастовочный понедельник, 26 октября, предупредили гостей, что заведение будет закрыто на спецобслуживание.





— Уже в районе пяти вечера мне позвонили из управления торговли и поинтересовались, в чем дело, почему мы не работаем. Через три дня к нам пришли из МЧС. Написали шесть пунктов нарушений. На их устранение дали больше месяца, ушли — а через два дня меня вызвали поинтересоваться, как продвигаются дела по их устранению. Мы к тому моменту уже пять пунктов устранили, оставалось разобраться с пожарной сигнализацией. На меня как на физлицо составили протокол об административном нарушении и дали штраф в размере 25 базовых величин из 30 возможных. Через два дня мы устранили и проблемы с сигнализацией. Были пожарные, сказали, что все хорошо. Но сегодня мне вручили еще один протокол, уже как юрлицу — дали максимально возможное наказание — 200 базовых, — рассказывает директор и владелец заведения Сергей Бондарович.





Потом в бар пришли из городского центра гигиены и эпидемиологии. Оставили и свои замечания. По словам Сергея, они были незначительными: то нож без маркировки, то миска с отколотым краем, то краска в коридоре несвежая. Кроме этого, потребовали провести гигиеническую экспертизу объекта.

— Раньше от нас этого не требовали. Но подвох в том, что срок проведения процедуры — до 30 календарных дней. Документы наши уже у них, но пока не подписываются, и, соответственно, нас не открывают. Никого, конечно, не интересует, что 15 работников, из которых пятеро — с инвалидностью, сидят без работы, — говорит Сергей.

С 30 октября бар закрыт.





Еще до вчерашнего дня Сергей с коллективом не теряли оптимизма — надеялись, что вскоре бар заработает, как прежде, и все образуется. Но тут новый шок: от арендодателя — коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Центральное» — пришло уведомление об отказе в заключении договора аренды. Помещение требуют освободить уже до 13 ноября.

— Оказывается, мы в январе, апреле и июне 2019 года нарушили сроки отчислений на капремонт жилищного фонда. То есть мы их якобы оплатили, но несвоевременно. И вот в конце 2020-го об этом вдруг вспомнили. А сегодня получил еще одно уведомление от коммунальников — о том, что мы не соблюдали санитарные нормы. 15 лет все думали, что соблюдали, а теперь оказалось, что нет.





Сейчас Becker Bar срочно ищет новое помещение. Но Сергей говорит, что и так оперативно освободить прежнее тоже не получится. Об этом он предупредил арендодателя.

Тот пообещал обратиться в суд.



