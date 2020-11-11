Госсекретарь США: высылка из Беларуси двух британских дипломатов была неправомерной

Высылка из Беларуси двух дипломатов Великобритании была «необоснованной и неправомерной». Такое мнение высказал на своей странице в «Твиттере» государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.



Майк Помпео. Фото: splcenter.org.

По его мнению, этот шаг также стал «еще одной попыткой отвлечения от продолжающихся репрессий в отношении мирных протестующих».

«Народ Беларуси заслуживает того, чтобы его голос был услышан», — убежден Помпео.

8 ноября Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании и Северной Ирландии — заместителя посла Лиcу Тамвуд и военного атташе Тимофи Уайт-Бойкота. Оба дипломата 9 ноября покинули страну.

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, такое решение принято «ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь».

В новостном сюжете телеканала ОНТ утверждалось, что дипломаты вмешивались во внутренние дела страны, в частности наблюдением за ходом протестных акций в столице, встречами с представителями оппозиции и общественности, а также работой с британскими журналистами.

В ночь на 10 ноября министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал в «Твиттере», что «выдворение из Беларуси двух британских дипломатов за законное наблюдение за акциями протеста является абсолютно необоснованным».

Глава британской дипломатии также подчеркнул, что «Лукашенко не может скрыть притеснение собственного народа». «Единственный путь — это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности тех, кто виновен в насилии в отношении демонстрантов», — отметил Рааб, комментируя политическую ситуацию в Беларуси.

Позже в тот же день Рааб написал в «Твиттере»: «Соединенное Королевство не испугается попыток режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и вызывающем презрение насилии над белорусским народом». «Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов», — отметил глава МИД Великобритании.