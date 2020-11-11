В России готовы помочь отчисленным белорусским студентам с учебой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Российско-белорусский совет готов помочь отчисленным после протестов белорусским студентам с учебой в РФ, заявил председатель делового совета, глава совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин.

Массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов продолжаются в Беларуси третий месяц. Активное участие в несанкционированных мероприятиях принимают студенты. В конце октября президент республики Александр Лукашенко потребовал отчислять из вузов студентов, участвующих в протестах.

"Мы видим, что огромное количество студентов было отчислено в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться", - сказал Мазепин на форуме "Сильные идеи для нового времени" в среду.

По словам Мазепина, совет готов оказать финансовую поддержку студентам с "хорошими достижениями". "Мы все-таки живем в Союзном государстве, которое состоит из России и Беларуси, мы это делаем, потому что мы неравнодушны, что будет завтра", - добавил он.

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