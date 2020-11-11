Аналитик: переманивая IT-сектор из Беларуси, соседи учитывают далеко не все

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Аналитик: есть то, что не учитывает Литва, переманивая IT-сектор из Беларуси

Ставка Литвы на переманивание белорусских компаний, в первую очередь из IT-сектора, безусловно, носит политические мотивы и связана с событиями в Беларуси после президентских выборов 9 августа, отметил собеседник Sputnik.

Напомним, на минувшей неделе министр экономики Литвы Римантас Синкявичюс заявил о том, что Литва ведет переговоры о переезде с 80 белорусскими компаниями. По словам министра, в Литве уже работают около десяти небольших белорусских IT-фирм. Кроме того, регистрацию в стране проходит еще одна крупная компания.

"Это демонстрация откровенно враждебного отношения к белорусскому государству и Лукашенко и попытка отобрать у Беларуси ее интеллектуальный и экономический потенциал. Для того чтобы это сработало, Литва должна ввести финансовые льготы для белорусских компаний, в первую очередь, IT-компаний, потому что Минск в последние годы превратился в IT-столицу восточной Европы благодаря налоговым льготам, которые белорусское правительство вводило для IT-компаний, зарегистрированных в минском ПВТ", ― рассуждает Носович.

Если Литва хочет, чтобы все эти фирмы перебрались в Вильнюс, она должна предоставить как минимум те же, а лучше более выгодные условия ведения бизнеса, говорит аналитик, "но пока все, что делает Сейм, это пустые политические демонстрации".

"В том случае, если Литва пойдет на введение необходимых налоговых льгот, я не уверен, что белорусские компании переберутся в Вильнюс. Современный бизнес мобилен, у белорусов есть огромное количество возможностей куда перебираться, и Литва в этом плане далеко не самый привлекательный вариант, к тому же есть вариант остаться в своей стране, он тоже не исключен", ― добавляет аналитик.

По словам литовского министра экономики, учреждению компаний из третьих стран в Литве на данный момент препятствует Закон о предотвращении отмывания денег и терроризма, которым установлены строгие требования к открытию счетов.

Сейчас в литовском Сейме рассматриваются поправки, согласно которым новые белорусские и другие компании из третьих стран смогут открывать сберегательные счета не только в литовских банках, но и в учреждениях электронных денег. Ожидается, что это поспособствует привлечению компаний в Литву, в том числе и из белорусского IT-сектора.

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