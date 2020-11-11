В Минске за сутки завели 74 уголовных дела за хищения через интернет — на 68 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

Следственными подразделениями Минска 9 ноября по заявлениям граждан возбуждено 74 уголовных дела по статье 212 («Хищение путем использования компьютерной техники») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Общая сумма похищенных средств составила более 68 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

Большая часть дел, всего 38, связана с выманиванием реквизитов данных банковских карт с помощью фишинговых страниц, имитирующих торговую площадку Kufar. Мошенники связывались с жертвами через мессенджеры и вели переписку, в которой предлагали перейти по ссылкам на поддельные сайты. Здесь предлагалось ввести реквизиты банковской карты якобы для получения денег. Если пользователь шел на поводу, он терял все деньги со счета привязанной к нему карты.

Также предлагалось оформить доставку товара почтой, схема использовалась аналогичная — с подменной страницей сервиса.

Еще 36 уголовных дел возбуждено после общения с лжесотрудниками банков. Такие звонят потерпевшим, представляются работниками различных банков и под разными предлогами выманивают реквизиты банковских карт, а также паспортные данные. Итог — потеря денег.

По каждому возбужденному уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, готовятся поручения об оказании международной правовой помощи по указанным уголовным делам.

Следователи просят граждан быть бдительными, не переходить по ссылкам, предлагаемым неизвестными, операции совершать не покидая страницу интернет-сервиса, не передавать реквизиты банковских карт сторонним лицам, в том числе представляющимся сотрудниками банка (при необходимости разговор можно завершить и перезвонить в банк самостоятельно).