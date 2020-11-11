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Правозащитники насчитали более 900 уголовных дел на задержанных с начала избирательной кампании

11.11.2020 19:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По информации не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна», с начала избирательной кампании 2020 в стране против участников президентской гонки, активистов штабов и участников акций протеста заведено более 900 уголовных дел. Названы и самые популярные статьи Уголовного кодекса, вменяемые гражданам.

Это статьи:

  • 293 УК РБ («Массовые беспорядки») — по данным «Вясны», зарегистрировано 157 фигурантов;
  • 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») — 231 дело;
  • 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок»);
  • 364 УК РБ («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»);
  • 243 КК РБ («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»).

Отдельно упоминаются статьи 188 УК РБ («Клевета») и 339 УК РБ («Хулиганство»).

 
 
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По информации не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна», с начала избирательной кампании 2020 в стране против участников президентской...
 
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