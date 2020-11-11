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Правозащитники насчитали более 900 уголовных дел на задержанных с начала избирательной кампании
Источник материала: Onliner
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Отдельно упоминаются статьи 188 УК РБ («Клевета») и 339 УК РБ («Хулиганство»).
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По информации не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна», с начала избирательной кампании 2020 в стране против участников президентской...
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