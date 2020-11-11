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200 сотрудников РНПЦ детской онкологии и гематологии написали коллективное письмо в Минздрав по поводу задержанных коллег

11.11.2020 19:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Медики пошли на такой шаг из-за задержания трех своих коллег 6—7 ноября. Одна из задержанных получила сутки, вторая отсидела трое суток и вышла со штрафом, по третьей суд состоится завтра. В письме медики заявили, что готовы защищать своих коллег, не допускать увольнений, а также продолжат требовать прекращения массовых задержаний.

Медики рассказывают, что задержанные — это высококлассные специалисты. Надежда Петровская работает заведующей онкогематологическим отделением. Она кандидат медицинских наук и автор лучшей кандидатской диссертации за 2013 год. Судить ее будут завтра в суде Первомайского района.

Медсестра оперблока Жанна Вашкевич имеет высшую квалификационную категорию и стаж 30 лет. Она получила арест на 15 суток.

Научный сотрудник Анна Клыч занимается получением CAR-T клеток и генетической диагностикой онкологических заболеваний. Она провела трое суток в ИВС, а затем получила штраф.

«…Доводим до сведения Министерства здравоохранения свою принципиальную позицию — готовность защищать сотрудников своего учреждения и не допустить увольнений, продолжать требовать прекращения насилия, требовать прекращения массовых задержаний, заявляем о готовности коллектива действовать пропорционально в ответ на произвол властей», — говорится в обращении.

 
 
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Медики пошли на такой шаг из-за задержания трех своих коллег 6—7 ноября. Одна из задержанных получила сутки, вторая отсидела трое суток и вышла со штрафом, по...
 
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