«Деньги списали по решению районного Следственного комитета». Белорусы, получившие деньги через BY_help, лишаются их. FAQ

Источник материала: Onliner

«Меня задерживали 10 августа, я прошел через все издевательства и был отпущен без суда на четвертые сутки. Все документы и медицинское заключение есть на руках». Выйдя на волю, Виталий полечился и решил уехать в Польшу. До этого заполнил заявку на получение помощи в BY_help. Три недели назад помощь пришла в размере почти 3 тысяч рублей. А вчера — сумма ушла с карты «по решению районного Следственного комитета».

Сегодня об этом Виталию сообщил его «БСБ-Банк». И таких историй прямо сейчас — сотни. Более того, Виталию заблокировали сначала весь счет сразу, а сумма на нем превышала 3 тысячи рублей, а потом счет «оттаял» и пропали только деньги, пришедшие как помощь.

У сотен белорусов, получивших помощь от BY_help, «заморозили» в общей сложности 1,4 миллиона рублей. Напомним, фонд помогает осужденным по статье 23.34 выплачивать штрафы, а также оказывает помощь тем, кто пострадал от насилия со стороны силовых структур. Выяснилось, что деньги на счетах списывались согласно постановлению СК.

Комментарий СК

А сегодня Следственный комитет прокомментировал ситуацию.

«Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест».

Комментарий подозреваемого Алексея Леончика

Главный подозреваемый в деле — Алексей Леончик, один из организаторов кампании по сбору денег. Вот как он прокомментировал происходящее в Facebook :

«Надо различать блокировку счета и заморозку (или, проще говоря, кражу) определенных сумм. Вчера в большинстве случаев произошло последнее: по запросу непонятно кого на счетах белорусов были заблокированы суммы, эквивалентные полученным ранее в виде частной помощи от частного лица. Если у человека в этот момент такие деньги были на счету, то баланс уменьшался, но счет не уходил в минус и доступ к нему оставался. Если таких денег не было на счету (человек имел ноль, потом получил компенсацию за пытки в условную тысячу рублей и сразу ее снял, оставив на счету тот же ноль) — то счет просто уходил в минус на эту тысячу. Человек внезапно оказывался должен банку, а счет блокировался из-за этого долга...

Из того, что нам известно, заблокировали совершенно легальные способы получать средства из-за рубежа от частных лиц. В белорусском законодательстве никаких препятствий для этого до сих пор не было. Но мы понимаем, что опасно в нашей ситуации может быть все: выйти в магазин на улицу или держать в руках цветы, написать пост в интернете, выглянуть в окно, открыть дверь незнакомцу и т. д.»

А что банки? Во-первых, в прокурорском постановлении , которое опубликовала «Наша Нива», видно, что арест на суммы, поступающие с английского счета Леончика, касается всех коммерческих банков.

Как это будет работать и должны ли вы банку?

Мы поговорили с несколькими специалистами разных банков — и вот какая получается ситуация:

случился арест транзакции, а не счета;

если вы успели снять деньги, на счете возникнет минус, но это не долг перед банком;

у банка нет претензий к клиентам — они выполнили распоряжение, деньги никуда не переводили;

арест транзакции не лишает вас возможности пользоваться другими продуктами (и счетами) банка — по крайней мере, распоряжений об аресте других материальных ресурсов получателя помощи пока не было;

если на счете после ареста суммы помощи возник минус, это не приводит к штрафным санкциям со стороны банка;

если на счете возник минус и туда же придет зарплата или любое иное поступление — они будут замораживаться, пока не достигнут суммы полученной помощи.