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«Деньги списали по решению районного Следственного комитета». Белорусы, получившие деньги через BY_help, лишаются их. FAQ
Источник материала: Onliner
«Меня задерживали 10 августа, я прошел через все издевательства и был отпущен без суда на четвертые сутки. Все документы и медицинское заключение есть на руках». Выйдя на волю, Виталий полечился и решил уехать в Польшу. До этого заполнил заявку на получение помощи в BY_help. Три недели назад помощь пришла в размере почти 3 тысяч рублей. А вчера — сумма ушла с карты «по решению районного Следственного комитета».
Сегодня об этом Виталию сообщил его «БСБ-Банк». И таких историй прямо сейчас — сотни. Более того, Виталию заблокировали сначала весь счет сразу, а сумма на нем превышала 3 тысячи рублей, а потом счет «оттаял» и пропали только деньги, пришедшие как помощь.
У сотен белорусов, получивших помощь от BY_help, «заморозили» в общей сложности 1,4 миллиона рублей. Напомним, фонд помогает осужденным по статье 23.34 выплачивать штрафы, а также оказывает помощь тем, кто пострадал от насилия со стороны силовых структур. Выяснилось, что деньги на счетах списывались согласно постановлению СК.
Комментарий СК
А сегодня Следственный комитет
«Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест».
Комментарий подозреваемого Алексея Леончика
Главный подозреваемый в деле — Алексей Леончик, один из организаторов кампании по сбору денег. Вот как он прокомментировал происходящее в
«Надо различать блокировку счета и заморозку (или, проще говоря, кражу) определенных сумм. Вчера в большинстве случаев произошло последнее: по запросу непонятно кого на счетах белорусов были заблокированы суммы, эквивалентные полученным ранее в виде частной помощи от частного лица. Если у человека в этот момент такие деньги были на счету, то баланс уменьшался, но счет не уходил в минус и доступ к нему оставался. Если таких денег не было на счету (человек имел ноль, потом получил компенсацию за пытки в условную тысячу рублей и сразу ее снял, оставив на счету тот же ноль) — то счет просто уходил в минус на эту тысячу. Человек внезапно оказывался должен банку, а счет блокировался из-за этого долга...
Из того, что нам известно, заблокировали совершенно легальные способы получать средства из-за рубежа от частных лиц. В белорусском законодательстве никаких препятствий для этого до сих пор не было. Но мы понимаем, что опасно в нашей ситуации может быть все: выйти в магазин на улицу или держать в руках цветы, написать пост в интернете, выглянуть в окно, открыть дверь незнакомцу и т. д.»
А что банки? Во-первых, в
Как это будет работать и должны ли вы банку?
Мы поговорили с несколькими специалистами разных банков — и вот какая получается ситуация:
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«Деньги списали по решению районного Следственного комитета». Белорусы, получившие деньги через BY_help, лишаются их. FAQ
«Меня задерживали 10 августа, я прошел через все издевательства и был отпущен без суда на четвертые сутки. Все документы и медицинское заключение есть на руках»....
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