Ответ белорусского врача Кочановой: Диалог будет там, где захочет народ

Сильный ответ белорусского медика.





На своей странице в «Фейсбуке» ей ответил г лавный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей. лавный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям,





«Госпожа Кочанова! Надеюсь, такое обращение будет привычным от рабов? Ведь именно так нас, врачей, воспринимают сейчас чиновники и администраторы, считая, что лечить мы обязаны всех и всегда, а вот высказать свою позицию, защитить своих незаконно задерживаемых коллег, да просто постоять возле своих больниц, подчеркну, вне рабочего времени, в выходной день, мы, конечно, не можем. За это нас надо паковать, избивать и в тюрьмы помещать. Обязанности есть, прав никаких нет. Ну да ладно. Итак, вы заговорили про диалог. На улицах вы общаться не хотите. Что ж, Facebook тоже отличная диалоговая площадка.

А теперь по существу, что именно не устраивает сегодня меня и ну очень многих медицинских работников:

1. Безграничное насилие силовых структур в отношении мирных граждан. Избиения, расстрелы, пытки, изнасилования лучших представителей нашего народа. Потому что не лучшим все равно. И именно поэтому так много медиков, спортсменов, работников культуры, преподавателей вузов, айтишников, рабочих и представителей многих других профессий сегодня на улицах города. Мы не для того с марта месяца сидели днями и ночами в клиниках, оказывая помощь пациентам с COVID-19, не вылезали из СИЗов, освобождали ковидные койки для оказания, наконец, нормальной специализированной помощи, чтобы потом на них лечить сотни пациентов, получивших такие травмы от ваших приспешников, которые большинство врачей видели последний раз только на картинках в учебниках по военно-полевой хирургии. Мы требовали, требуем и будем продолжать требовать прекратить всякое насилие и наказать виновных за него лиц. В контексте так часто упоминаемого вами правового государства.





2. Имитация выборов. Да, в этот раз фальсификации 80% не прокатили. Народ стал умнее, активнее, креативнее. Появились независимые онлайн-платформы с более, чем миллионом участников, белые ленточки, особым образом сложенные бюллетени. Все это настолько явно продемонстрировало, что вы проиграли, что будь у вас хоть капля совести и чести, вы бы мирно оставили нашу многострадальную Беларусь, чтобы дать ей шанс наконец стать нормальной развитой страной, а не страной-изгоем. Но не хватило. Ни совести, ни чести. Решили как всегда плюнуть людям в лицо. Рабы привычные. Утрутся и на следующий день забудут. Не забыли. И не забудем. И новые выборы обязательно вскоре будут. Без синих пальцев.





3. Ложь обо всем и на всех уровнях. Хотя бы возьмем все ту же очень насущную сейчас проблему ковида. Сколько еще будем продолжать рассказывать сказки про заболеваемость чуть больше тысячи? Ну, это, конечно, достижение, что официальные цифры заболеваемости хоть в последние два дня стали выше 1000 случаев в день. Может, и с цифрами летальности что-то получится? Я не хочу и не буду объяснять родственникам умерших, как же так, всего 4 человека по республике умирают от ковид, и в их числе наш папа, наверное, плохо его лечили… Нет, господа, в большинстве случаев лечили как раз хорошо. Иначе бы умирали в разы больше и быстрее. Просто даже в лучших стационарах мира самые минимальные цифры летальности в реанимационных отделениях пациентов с COVID-19 — это 16−20%, в среднем около 40%, могут достигать 60%.





Дальше и школьник может справиться с умножением количества занятых реанимационных коек пациентами с ковидом на процент летальности… Также хотелось бы напомнить о десятках младших, средних медицинских работников и врачей, которые погибли от ковида, выполняя свой профессиональный долг. За все время пандемии с марта месяца не нашлось времени хоть как-то увековечить их память, хотя бы в виде памятного списка на сайте Минздрава.





4. Отчисления студентов медицинских вузов и не только. То, что происходит сегодня в БГМУ, достойно лучших выпусков юмористических ток-шоу. Многие «отчисленные или нет» студенты даже статус свой никак понять не могут, выписку или приказ об отчислении на руки получить. Преподавателям красиво рассказывают, что студентов отчислили за нарушение дисциплины, а не за выражение их гражданской позиции, и вовсе не потому, что кто-то где-то в телевизоре сказал, что таким студентам не место в университетах. Именно там им и место. Потому что отчислены наши самые достойные студенты, с хорошей успеваемостью, инициативные, стремящиеся изменить будущее страны к лучшему. Одно радует. Очень скоро эти студенты вернутся в свои вузы. Чего не скажешь о руководстве университетов, позорно запятнавшем себя участием в репрессиях. Ему придется искать себе другую работу.





5. Задержания, избиения, аресты, увольнения наших коллег. Многие из которых отработали с утра до ночи месяцами при том же ковиде, рискуя своей жизнью. Сейчас можно республиканские консилиумы на Окрестина проводить, специалисты уже там представлены, причем с высшими категориями, со степенями и званиями. Вот здесь вы конкретно промахнулись. Перестарались в надежде задушить всех и все. Но нет худа без добра. В медицинской среде имелись проблемы с солидарностью, теперь же она крепнет на глазах, объединяются коллективы и целые учреждения. Видеообращения выходят как пирожки, под обращениями и петициями подписываются тысячи медработников. Теперь даже ранее самые аполитичные медики осознали свою истинную «ценность» для государства, увидели, какая именно «благодарность» может их ждать за их труд, пришли к пониманию жизненной необходимости бороться за собственные права и свободы. Так что с рабством у вас тоже в итоге ничего не получится.





Я старался честно и, надеюсь, по существу изложить свои позиции и позиции большинства моих коллег. Если сможете ответить — будем рады. Только конкретно, по пунктам и без лапши. Ее мы уже наелись за предыдущие 26 лет. А насчет «диалога на улицах не будет… Диалог, Наталья Ивановна, будет там, где этого захочет народ Беларуси», — заявил Никита Соловей.



