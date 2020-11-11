«Жыве Беларусь!» Как появился знаменитый лозунг и кто его использовал

Историк Алексей Кавка видит истоки этого лозунга-девиза в середине 19-го века. Некоторые участники восстания Кастуся Калиновского использовали следующий пароль: «Каго любіш? — Люблю Беларусь. — Так узаемна».





пишет tut.by Но впервые такое сочетание появилось в финале стихотворения Янки Купалы «Гэта крык, што жыве Беларусь», которое было написано в 1905—1907 годах (как раз в эти годы в Российской империи происходила революция),tut.by





А вот як не любіць гэта поле, і бор,

І зялёны садок, і крыклівую гусь!..

А што часам тут страшна заенча віхор, —

Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!





Кроме Янки Купалы, это выражение активно использовали и другие поэты, которые печатались в газете «Наша Ніва». Неудивительно, что в 1911 году в редакционной заметке этого издания отмечалось (цитируем по оригиналу):





Расьце беларускі нацыянальны рух, будзяцца да новага, уласнага жыцьця забытыя ўсімі ўбогія беларускія вёскі; будзяцца і пачынаюць пазнаваць свае нацыянальнае імя нашы мястэчкі і месты. Будзіцца аграмадны крывіцкі абшар родных гоняў, лугоў і лясоў, і ў песьнях народных песьняроў грымне, што «жыве Беларусь!».

Как этот лозунг использовался до Великой Отечественной войны?

Очень активно. Но перед тем как ответить на этот вопрос — небольшое отступление.





В 1917 году в Минске состоялся I Всебелорусский съезд. Белорусские чиновники неоднократно подчеркивали его значимость.





— Это народное собрание продемонстрировало важнейшие ценности, значимые для нас до настоящего дня: свое государство, его социальный характер и тот факт, что только народ, его воля, коллективный разум и лидеры могут стать подлинным источником независимости, — заявлял в 2017 году Александр Лукашенко.





— Упершыню, пасля доўгіх стагоддзяў, беларускі народ прадэманстраваў сваю волю да самавызначэння, упершыню была агучана ідэя беларускай дзяржаўнасці. І ад гэтай ідэі, ідэі Усебеларускага з’езда, ідзе практыка Усебеларускіх сходаў, — говорил в эфире ОНТ сам Игорь Марзалюк в том же 2017-м.





Но именно на этом съезде звучал лозунг «Няхай жыве вольная Беларусь!»





Во времена довоенной БССР этот лозунг не потерял своего значения. Только использовался в варианте «Няхай жыве савецкая Беларусь!».









Плакат «Няхай жыве савецкая Беларусь». Изображение: plakat.unid.by





Уточним, что лозунг использовался и после Великой Отечественной войны (как вы можете увидеть на плакате выше).

Как лозунг использовался во время войны?

Апелляция к временам нацистской оккупации — любимый прием белорусских пропагандистов. К сожалению, не избежал его и доктор исторических наук Игорь Марзалюк.





— Можна, канешне, спасылацца і на вершы Купалы, і на вершы Пімена Панчанкі, дзе ёсць гэта словаспалучэнне. Але калі мы кажам не пра словаспалучэнне, а пра прывітанне, то мы адкрываем статут Саюза беларускай моладзі і бачым, што калі вы ніжэй па статусу, вы падыходзіце да старэйшага і вітаецеся: «Жыве Беларусь», прычым выкідваеце руку — зігуеце. А вам у адказ ваш начальнік лаканічна адказвае: «Жыве». Такое прывітанне, як калька «Зіг хайль!», стала кананічным у часы нямецка-фашысцкай акупацыі БССР, а потым стала ўстойлівым, нармальным словаспалучэннем для беларускай эміграцыі, якая ў Канадзе, у Штатах яго выкарыстоўвала, — заявил Марзалюк в эфире СТВ.





Действительно, во время войны на оккупированной Беларуси была создана такая организация. Произошло это летом 1943-го, за год до освобождения. Да, члены СБМ действительно зиговали. Но на пике численность СБМ составляла 12,6 тысячи человек, да и то часть из них позже перешла к партизанам.





Одновременно этот же лозунг использовали и по другую сторону баррикад.





— Сторонники БССР, а затем партизаны и подпольщики в годы Великой Отечественной войны провозглашали: «Няхай жыве савецкая Беларусь!», — писала в 2007 году газета «СБ. Беларусь сегодня».









Современная открытка. Изображение: wikipedia.org





Во время войны появилась песня-марш белорусских партизан. Ее краткий фрагмент цитирует в своем исследовании Э. Тумас, концертмейстер кафедры хорового и вокального искусства Университета культуры и искусств. Мы дадим более подробную цитату:





Ніколі не згіне ад лютых пажараў





вялікі і слаўны наш Край.





У бой за Радзіму збірайся, таварыш,





ідзі партызаніць у гай.





На прускага ката





за вёску і хату





кліч помсты народнай заве.





Ідуць у атаку лясныя салдаты,





грукочуць гранаты, грымяць аўтаматы —





жыве Беларусь! Жыве!





Этот текст можно найти в полном собрании сочинений классика белорусской литературы Пимена Панченко. Речь идет о переводе с русского языка «Партизанского марша» русского поэта Алексея Суркова.





Том, где было опубликовано стихотворение, вышел в 1981 году тиражом 17 тысяч экземпляров. Лозунг «Жыве Беларусь» никого не смутил.

Как лозунг «Жыве Беларусь» снова стал актуальным

После войны лозунг активно использовался в эмиграции, а в БССР отошел на второй план. Актуализировал его Белорусский народный фронт и политические события конца 1980-х — начала 1990-х годов.





Но после прихода к власти Александра Лукашенко лозунг «Жыве Беларусь» повторил судьбу бело-красно-белого флага: государственные СМИ начали отождествлять их исключительно с оппозицией (в целом) и с БНФ (в частности). И это восприятие доминировало на протяжении долгого времени и повлияло на отношение части общества к национальной символике и этому лозунгу.





В десятые годы этот же лозунг снова вернулся на повестку дня. Оппозиция в старом понимании этого слова была практически полностью разгромлена. В 2010-е годы партии (в том числе и БНФ) перестали формировать повестку дня. При этом политически активные белорусы продолжали выходить на политические акции с национальной символикой и скандировали: «Жыве Беларусь!» В результате и национальный флаг, и лозунг перестали восприниматься исключительно как оппозиционные.





Благо с 1990 года он регулярно печатается на первой полосе «Народной газеты», которая являлась изданием парламента. Напомним, депутатом Палаты представителей как раз является Игорь Марзалюк.









Фото: t.me/nashaniva





Наконец, с 1990-х годов прошло время. Выросло новое поколение, которое училось уже в независимой Беларуси, изучало историю и литературу своей страны и было способно делать выводы самостоятельно.





— «За Беларусь!», «Жыве Беларусь!» или «Квiтней, Беларусь!» — в сущности одно и то же разными словами. Неужели желать процветания своей стране, утверждать, что она живет (не умирает, не гибнет — боже упаси!), — нечто из ряда вон выходящее или, еще не хватало, исключительное право неких партий? Что же получается, нормальному человеку, не зацикленному на политике, и сказать пару хороших слов о собственной стране нельзя? — риторически вопрошала в 2007 году «СБ. Беларусь сегодня». — Любовь к родине, национальное сознание или, если хотите, «свядомасць» в наши дни — нормальное состояние каждого белоруса.