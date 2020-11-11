Находящейся под арестом гомельчанке суд уменьшил наказание на восемь суток

Гомельский областной суд 11 ноября рассматривал жалобы жителей региона на штрафы и арест за участие в акциях протеста. Подавляющее большинство жалоб оставлено без удовлетворения.





Лишь судья Василий Бегун изменил решение суда Центрального района Гомеля о наказании за участие в акции протеста для 19-летней Дарьи Землянской, сократив срок ареста с 15 суток до семи.

Девушка находится в изоляторе временного содержания.

Решение о 15-суточном аресте Землянской вынес 16 октября судья Виктор Козачек. Сразу девушку в ИВС не забрали, так как, по словам судьи, не было конвоя. Она подала жалобу в Гомельский областной суд. Жительница Гомеля находилась на свободе до 6 ноября. В тот день она пошла в банк и не вернулась — была задержана милицией и помещена в ИВС для отбытия наказания.

15 октября за участие в акции протеста суд оштрафовал на 10 базовых величин (270 рублей) Наталью Землянскую — мать Дарьи.