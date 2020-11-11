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Офтальмолог объясняет, как правильно действовать, если что-то попало в глаз
Источник материала: Tut.by
Офтальмолог объясняет, что делать, если в глазу оказалась соринка, песчинка, мыло или даже металлическая стружка.
— Симптомы всем известны: покраснение, боль и жжение, слезотечение, ощущение инородного тела. Появляется также светобоязнь, снижение зрения.
Чаще всего жалобы возникают при работе с болгаркой, проведении ремонтных работ без защитных очков.
Если вам в глаз попало инородное тело, то:
Диагностика включает в себя осмотр на щелевой лампе, проверку зрения, при необходимости измерение внутриглазного давления, выворот верхнего века — при подозрении на инородное тело конъюнктивы.
Лечение
Удаление инородного тела роговицы проводят под местной анестезией за щелевой лампой. Удаление инородного тела конъюнктивы верхнего века происходит путем выворота века и удаление инородного тела ватным тампоном. Внутриглазные инородные тела лечатся хирургическим путем.
После назначаются антибактериальные препараты (капли и мази), увлажняющие капли и корнеопротекторы. Вы можете ощущать инородное тело и после его удаления: до 2−3 дней.
В это время рекомендуется:
И напомню: при выполнении ремонтных работ всегда надо пользоваться защитными очками и масками.
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«Доктор, что-то попало в глаз… Как я могу помочь себе?» Офтальмолог объясняет, что делать, если в глазу оказалась соринка, песчинка, мыло или даже металлическая...
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