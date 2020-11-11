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Офтальмолог объясняет, как правильно действовать, если что-то попало в глаз

11.11.2020 19:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Офтальмолог объясняет, что делать, если в глазу оказалась соринка, песчинка, мыло или даже металлическая стружка.

  • Софья Сомоваофтальмолог отделения по оказанию платных услуг 30-й городской клинической поликлиники

— Симптомы всем известны: покраснение, боль и жжение, слезотечение, ощущение инородного тела. Появляется также светобоязнь, снижение зрения.

Чаще всего жалобы возникают при работе с болгаркой, проведении ремонтных работ без защитных очков.

Если вам в глаз попало инородное тело, то:

  • промойте глаз проточной водой или физраствором,
  • закапайте антибактериальные капли (при отсутствии аллергии),
  • если ощущение инородного тела не проходит, нужно обязательно обратиться к офтальмологу. Не пытайтесь вытащить инородные тела самостоятельно, особенно если имеются острые края: вызываем скорую.

Диагностика включает в себя осмотр на щелевой лампе, проверку зрения, при необходимости измерение внутриглазного давления, выворот верхнего века — при подозрении на инородное тело конъюнктивы.


Фото: unsplash.com

Лечение

Удаление инородного тела роговицы проводят под местной анестезией за щелевой лампой. Удаление инородного тела конъюнктивы верхнего века происходит путем выворота века и удаление инородного тела ватным тампоном. Внутриглазные инородные тела лечатся хирургическим путем.

После назначаются антибактериальные препараты (капли и мази), увлажняющие капли и корнеопротекторы. Вы можете ощущать инородное тело и после его удаления: до 2−3 дней.

В это время рекомендуется:

  • воздержаться от ношения мягких контактных линз до 14 дней,
  • использовать солнцезащитные очки,
  • избегать местных стероидов (дексаметазон тормозит заживление роговицы).

И напомню: при выполнении ремонтных работ всегда надо пользоваться защитными очками и масками.

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«Доктор, что-то попало в глаз… Как я могу помочь себе?» Офтальмолог объясняет, что делать, если в глазу оказалась соринка, песчинка, мыло или даже металлическая...
 
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