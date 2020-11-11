В Витебске открыли почту: с Лениным и девственной ручкой

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 11 ноя – Sputnik. Одно из старейших почтовых отделений Витебска было открыто в торжественной обстановке после реконструкции.

Ленин и дворец губернатора

Почтовое отделение "Витебск-26" необычно тем, что существует с 1883 года, это одно из старейших отделений города. До 1917 года в здании размещалась почтово-телеграфная контора, которая являлась началом почтового тракта. Рядом с почтой размещался дворец губернатора.

Пострадавшее в годы Великой Отечественной войны здание почты было восстановлено, и до 1964 года в нем находился Главпочтамт. После его переезда в здании продолжило работу отделение почтовой связи №26.

"В этом здании на протяжении 140 лет развивается почтовое отделение, сегодня мы его омолодили, дали ему новую жизнь, но в тоже время мы хотели подчеркнуть и не забыть ту историю, которая здесь была", – отметил во время открытия отделения директор Витебского филиала РУП "Белпочта" Сергей Максак.

Чтобы подчеркнуть историчность помещения его интерьер выполнили в стиле ретро. Более того, в отделении оставили картину с изображенным на ней Лениным, написанную в 1976 году художником Никитой Федосовым. Как отметил Максак, полотно висело в отделении с давних времен и многие интересовались, что с ним будет после открытия почты.

"Мы долго думали, что делать, в итоге решили, что это история, которую необходимо сберечь. Нашли специалиста, который реставрировал картину, поместили ее в рамку из нового багета и повесили практически на прежнее место", – сообщил директор Витебского филиала.

Несмотря на ретро-оформление, отделение обладает всеми необходимыми функциями, которые может предложить современная почта, включая и интерактивную панель, при помощи которой клиенты могут "оживить" художественные марки по технологии дополненной реальности.

"Уютное отделение, даже ручки еще девственные, расписывать приходится", - отметил один из постелей почты.

Не просто ретро, а ребрендинг

"В целом по стране у нас чуть более 3000 отделений, из которых только 700 находятся в городах, остальные в сельской местности. Мы изменяем формат почтовых отделений, проводим своеобразный ребрендинг, чтобы они были более комфортными и уютными для посетителей. Кроме того, в данную стратегию входит и оказание более современных услуг не только горожанам, но и жителям сел", – сообщила гендиректор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич.

По ее словам, за девять месяцев этого года ребрендинг провели в 57 отделениях, а с 2021 планируется модернизировать по 100 отделений ежегодно. Еще одной новинкой для жителей деревень может стать проект "Мобильный почтальон", пилотный проект которого был опробован в Оршанском районе. Основная его цель – оказание услуг жителям села посредством мобильных терминалов без привязки к почтовому отделению. Кроме того, почтальоны и курьеры смогут выезжать в любую деревню и оказывать полный комплекс услуг на месте.

"На 2021-2022 годы нами также заложено внедрение программы по управлению потоком, в которую входит не только распространение во всех отделениях электронной очереди, но и возможность записаться в отделение онлайн", – отметила Юркевич.

Присутствовавший на открытии министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган подчеркнул, что сейчас цифровые технологии внедряются в деятельность почты, что проявляется и в создании национальной почтовой электронной системы, развитии сервисов по отслеживанию отправлений и ряде услуг для перевозки грузов.

"Мы еще не до конца изучили возможности, которые почта может представлять, но постоянно работаем над этим. Скажу лишь одно, почта – уникальный оператор, который может доставить любое послание или товар любому гражданину нашей страны. Она работает со всеми и в этом ее достоинство", – отметил министр.