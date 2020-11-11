Можно ли не заметить целый трамвай? Ответ на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня на Старовиленском тракте была авария: столкнулись трамвай и автомобиль Volkswagen. Траектория движения трамвая была предсказуема: он же трамвай, он не объедет. Водитель автомобиля таким предсказуемым не был, водитель хотел развернуться.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, ДТП случилось сегодня около 16:20. За рулем Volkswagen был водитель 2002 года рождения.

— По предварительной информации, водитель Volkswagen двигался по Старовиленскому тракту со стороны улицы Орловской в направлении улицы Слуцкой и при совершении разворота не уступил дорогу водителю трамвая, — рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадавших нет. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска. ДТП привело к 40-минутной остановке движения трамваев на маршрутах №3, 4, 5, об этом сообщили в «Минсктрансе». Движение трамваев маршрутов №3, 4 было организовано до диспетчерской станции «Зеленый Луг», маршрута №5 — до разворотного кольца «Змитрока Бядули».

В ГАИ напомнили, что перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и попутному трамваю.