Кто и зачем повесил на проспекте Независимости баннер, обвиняющий застройщика в рейдерском захвате?

Источник материала: Onliner

Во вторник на балконе «сталинки», стоящей на углу двух проспектов — Независимости и Машерова, появился ярко-желтый баннер с провокационной надписью. Гласила она следующее: «Застройщик „А-100“ рейдерски захватывает нашу собственность». И хоть сегодня растяжку хозяину квартиры пришлось снять (а иначе грозил бы штраф за нарушение фасада здания), нам удалось узнать у него, что это был за крик души.

Сергей Дятков поселился в этом доме еще в 90-х. В начале 2000-х поползли слухи о том, что в границах улиц Киселева, Красной и проспекта Машерова, на месте бывшего троллейбусного парка, будут что-то строить. По воспоминаниям мужчины, проходило и общественное обсуждение какого-то проекта, который по неизвестным ему причинам канул в небытие. А жильцы соседних «сталинок» продолжили осваивать дворовую территорию и возводили там гаражи и другие постройки. Не всегда законно. В 2014 году гараж купил себе и Сергей. Цена по тем временам была немаленькая — $15 000. Но чего не сделаешь ради парковочного места в самом центре города, которое всегда свободно и ждет своего хозяина?







— Зарегистрировал в Государственном комитете по имуществу участок, строение на нем, оформил аренду на землю... Стал полноправным владельцем и спал спокойно, — вспоминает Сергей.

В 2017 году территорию троллейбусного депо за 17 050 000 рублей выкупила «А-100 Девелопмент», чтобы построить там элитный жилой комплекс из более чем 20 домов.





— Мингорисполком на 5 лет выделил компании землю, на которой как раз стояли гаражи жильцов (в том числе и мой), во временное пользование. Сделано это для удобства строительства: чтобы техника могла проехать, коммуникации можно было провести. Часть объектов признали незаконно построенными, часть выкупила у владельцев «А-100». Многие из них здесь не живут, поэтому с радостью согласились на денежную компенсацию. Мне тоже предложили деньги («Проектный институт Белгипрозем» оценил стоимость недвижимости почти в 28 000 рублей), но я не согласился: мне же нужно где-то парковать две свои машины.





Минчанин предложил застройщику отдать ему несколько машиномест в подземном паркинге, но, по его словам, получил отказ. На этом все переговоры и закончились.

— В марте мой сосед получил от «Белгипрозема» документ, где на схеме были помечены территории, на которые «А-100» якобы больше не претендует. В том числе и мой участок. Я предположил, что ко мне просто пропал интерес, и успокоился. Летом двор обнесли забором, но к гаражам еще можно было проехать. Поэтому в сентябре я, ничего не подозревая, продлил аренду земли до 2039 года. А уже в октябре на моем имуществе появился новый замок и ко мне на работу пришли сотрудники «А-100». Они показали мне решение суда Центрального района, который признал мой гараж незаконной постройкой и лишил меня права собственности. Хотя все документы на него у меня имеются, их просто никто у меня не запрашивал.





Сергей уверяет, что про суд он тогда услышал впервые. Никаких звонков, SMS, писем он не получал. Сроки обжалования к тому моменту уже истекли. Мужчина снова встретился с застройщиком, чтобы решить проблему мирным путем. Переговоры продлились две недели, но так ни к чему и не привели. А с начала ноября проезд к гаражам закрыли.









— Тогда я решил сделать такой информационный вброс. Распечатал баннер и повесил его на своем балконе. Конечно, придется заплатить штраф, я это понимаю, но в этом мире ничего не бывает бесплатным. Зато со мной уже связались из «А-100», обещали разобраться в ситуации. Теперь жду.

Правда, растяжку с провокационной надписью все-таки пришлось сегодня снять: в администрации района посчитали, что она нарушает архитектурное решение фасада здания. Если бы хозяин квартиры этого не сделал, вероятно, все бы пошло по стандартному сценарию: административный протокол, штраф, а еще и оплата выезда подразделений МЧС, которые в последнее время занимаются снятием флагов и не только.





Компания «А-100 Девелопмент»: «К сожалению, диалог с гражданином С. зашел в тупик»

Мы обратились в компанию «А-100 Девелопмент» с просьбой поделиться своим видением ситуации. И вот что нам ответили:

— Согласно нормативным требованиям, возле участка застройки выделяется территория, которая предоставляется для строительства инженерных сетей и транспортной инфраструктуры. Мы подтверждаем, что на данной территории находятся внутридомовые гаражи, которые планируются к сносу в соответствии с детальным планом застройки.





В нашей практике мы занимаем открытую позицию и всегда выражаем готовность к конструктивному диалогу. В данном случае с каждым собственником в индивидуальном порядке были оговорены все условия. С абсолютным большинством были достигнуты договоренности.

За снос гаражей, расположенных на участке застройки, была выплачена компенсация на основании действующего законодательства. Общая сумма компенсационных выплат собственникам превысила 16 000 000 рублей.





Мы с уважением относимся ко всем участникам процесса строительства, будь то партнеры или жители домов по соседству с нашими объектами. «А-100 Девелопмент» понимает интересы всех сторон и предлагает справедливые условия оплаты либо компенсации. Однако, к сожалению, диалог с гражданином С. зашел в тупик. Так как согласия с собственником достигнуто не было, мы были вынуждены обратиться в суд с иском о выкупе гаража в принудительном порядке в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд и сносом расположенного на нем гаража. На основании решения суда застройщиком была перечислена гражданину С. сумма компенсации в размере 27 388,16 рубля. Решение суда не было обжаловано гражданином С. и вступило в законную силу.





Со своей стороны, помимо установленной компенсации, мы предложили предоставить в аренду машино-место в будущем подземном паркинге.

Однако с данными условиями гражданин С. не согласен, предполагает, что справедливой компенсацией будет передача в собственность нескольких машино-мест в строящемся подземном паркинге, являющемся неотъемлемой частью будущего жилого комплекса депо.





Кроме решения суда, мы неоднократно инициировали диалог с гражданином С. и его представителями, в том числе направляя письма по всем известным адресам, однако до настоящего времени гражданин С. препятствует мирному урегулированию ситуации. В результате этого компания приняла решение действовать на основании действующего законодательства. При этом мы убеждены, что в любой ситуации важно принимать во внимание все факторы для окончательного решения. Мы уверены, что только честная и открытая позиция — залог успешного партнерства.