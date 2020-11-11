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Газпром и Беларусь начали переговоры о цене газа на 2021 год

11.11.2020 19:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь и "Газпром" начали переговоры о цене на поставляемый в Беларусь газ в 2021 году. Возможностью для начала переговоров стало погашение Беларусью долгов перед российской компанией.

Как сообщила пресс-служба Газпрома, в среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Долг Беларуси перед Газпромом составлял примерно $330 млн. ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 16 октября сообщило, что получило от газоснабжающих организаций ГПО "Белтопгаз" и ОАО "Нафтан" денежные средства в размере задолженности. Беларусь погасила задолженность с помощью кредита ЕФСР в объеме $500 млн.

Цена газа для Беларуси на 2020 год установлена в размере $127 за тыс. куб. м.

В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м газа, за 9 месяцев 2020 года импорт сократился на 9% - до 13,115 млрд куб. м.

 
 
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Беларусь и "Газпром" начали переговоры о цене на поставляемый в Беларусь газ в 2021 году. Возможностью для начала переговоров стало погашение Беларусью долгов перед...
 
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