|
Газпром и Беларусь начали переговоры о цене газа на 2021 год
Источник материала: АФН
Беларусь и "Газпром" начали переговоры о цене на поставляемый в Беларусь газ в 2021 году. Возможностью для начала переговоров стало погашение Беларусью долгов перед российской компанией.
Как сообщила пресс-служба Газпрома, в среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.
Долг Беларуси перед Газпромом составлял примерно $330 млн. ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 16 октября сообщило, что получило от газоснабжающих организаций ГПО "Белтопгаз" и ОАО "Нафтан" денежные средства в размере задолженности. Беларусь погасила задолженность с помощью кредита ЕФСР в объеме $500 млн.
Цена газа для Беларуси на 2020 год установлена в размере $127 за тыс. куб. м.
В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м газа, за 9 месяцев 2020 года импорт сократился на 9% - до 13,115 млрд куб. м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и "Газпром" начали переговоры о цене на поставляемый в Беларусь газ в 2021 году. Возможностью для начала переговоров стало погашение Беларусью долгов перед...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)