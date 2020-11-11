ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За что “Антивандал” ненавидит БЧБ-флаги: задаём вопросы адепту #ямыбатек

11.11.2020 20:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Свидетелями в суде над Марией Сафоновой, на которую заведено уголовное дело за надпись “Жыве Беларусь!” на асфальте, выступают участники телеграм-канала “Антивандал”.

За что “Антивандал” ненавидит БЧБ-флаги: задаём вопросы адепту #ямыбатек

Основатель "Антивандала" Александр / Еврорадио

Свидетелями в суде над Марией Сафоновой, на которую заведено уголовное дело за надпись “Жыве Беларусь!” на асфальте, выступают участники телеграм-канала “Антивандал”. Это те самые ребята, которые закрашивают оппозиционные граффити, пририсовывают к БЧБ-флагам зелёные полоски и жалуются на противников Лукашенко в милицию.   


Мария Сафонова и Александр / Еврорадио

— Я сторонник того, что высказывать свою политическую позицию в общественных местах не следует. Не забывайте, что кроме вас, есть другие люди, — рассказывает в перерыве судебного заседания Александр. 

— Какая у вас цель? 

— Вы прекрасно понимаете. Название ничего не говорит, или надо давать какие-то комментарии? Наша задача — это борьба с вандализмом. Почитайте, что такое вандализм.

— Сколько человек в вашем чате?

— Много.

— 15?

— Больше.

— 100?

— Не скажу.

— Вы закрашиваете только БЧБ-символику или любую картинку, любое матное слово?

— Если рядом с БЧБ находится какое-то другое надругательство, что-то подобное, закрасим. Нам не сложно. Но основная задача — борьба с БЧБ-символикой. Параллельно и всё остальное.

— Почему именно БЧБ?

— Потому что БЧБ-флагов больше, чем остального сейчас. Гораздо больше БЧБ-символики, чем неполитических актов вандализма. 

— Мария Сафонова рассказывает, что на её подъезде нарисован член. Его не закрасили даже после обращения в милицию. Закрасите, или для этого его надо раскрасить в БЧБ?

— Если вы так хотите, зарисуем. Мне не сложно.

— Вы считаете, что эти надписи “Жыве Беларусь!” и изображение БЧБ-флагов — циничные и оскорбительные?

— Меня оскорбляют. Я на той дороге [где Мария написала “Жыве Беларусь!”. — Еврорадио], впервые встретился со своей девушкой. Поэтому для меня это осквернение. 

— Почему вас оскорбляет фраза “Жыве Беларусь!”? Такая же написана на шапке государственной “Народной газеты”.

—  Я рад. Есть сторонники этой газеты, есть противники.

—  Что должно произойти, чтобы вы выдохнули? Есть же какая-то миссия?

—  Когда на тех же местах прекратятся акты вандализма.

— И всё же, почему “Жыве Беларусь!” оскорбительно? Есть аргументы?

— Этот слоган вместе с символикой — это всё ведёт к Великой Отечественной войне. Ко всему, что делали под этим во время той войны. Я не буду сейчас в этом копаться.

“Жыве Беларусь!” — это и правда плохо?

Белорусские учёные считают, что фраза “Жыве Беларусь!” и БЧБ-флаг не могут быть оскорбительными или циничными. Это мнение озвучивается в суде:

"Их публичная демонстрация свидетельствует о гордости за свой народ, о патриотизме и поддержке независимости и суверенитета”. 



После того, как адвокат подозреваемой Инесса Оленская зачитывает экспертное заключение от двух сотрудников Академии наук, в зале суда раздаются аплодисменты, пишет euroradio.fm

Тем не менее, гособвинитель требует арестовать Марию Сафонову на 2 месяца. Он утверждает, что вместе с группой лиц Мария умышленно наносила во дворе по улице Балтийской надписи, “оскорбляющие чувства граждан, демонстрирующие принебрежение к нравственным ценностям, направленные на причинение вреда общественному порядку и общественной нравственности”.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свидетелями в суде над Марией Сафоновой, на которую заведено уголовное дело за надпись “Жыве Беларусь!” на асфальте, выступают участники телеграм-канала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: Боровик больше килограмма. Женщина нашла под Лельчицами гриб-гигант
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика