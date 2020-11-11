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Фотофакт: Боровик больше килограмма. Женщина нашла под Лельчицами гриб-гигант

11.11.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мозырянка Надежда Левкович нашла в конце октября в лесу возле деревни Руднище Лельчицкого района гигантский белый гриб.


Фото из личного архива Надежды Левкович

Как рассказала Tut.by женщина, боровик-гигант оказался крепким и совсем не червивым. Мозырянка сама обалдела от своей находки — из мха торчала только шляпка, пишет gomel.today

Можно сказать, что Надежда «тихой охотой» занимается профессионально. За один поход в лес они с семьей собирают по 40 кг белых грибов. Урожай выгодно сдают. По словам женщины, в день на боровиках можно зарабатывать от 100 рублей.
 
 
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Мозырянка Надежда Левкович нашла в конце октября в лесу возле деревни Руднище Лельчицкого района гигантский белый гриб.
 
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