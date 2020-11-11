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Не надо завидовать! Гостелевидение Беларуси распространило фейки о Светлане Тихановской?

11.11.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сообщение о том, что власти Вильнюса подарили Светлане Тихановской целый дом на одной из самых оживленных улиц города, не соответствует действительности.

Не надо завидовать! Гостелевидение Беларуси распространило фейки о Светлане Тихановской?
© DELFI / Domantas Pipas
За распространением ложной информации в эфире, а затем и в социальных сетях, стоит государственное телевидение Беларуси. 

Приводим текст сообщения, которое прозвучало в эфире ОНТ в передаче "Контуры". А чем мы хуже?! Вот только так можно объяснить логику литовского мэра, который, посмотрев на польского премьер-министра, решил померяться щедростью. И подарить уже примелькавшейся в Литве Тихановской дом! Чем вызвал новую волну недовольства литовских налогоплательщиков, которые уже давно задаются вопросом, за чей счет гражданка соседней страны живет и ходит по дорогим ресторанам в Литве. 

 Но вернемся к дому. Кстати, вот он, если верить литовским СМИ. Вполне себе приличный – на одной из самых оживленный улиц в центре Вильнюса. Для одной особы слишком просторный, но, не исключено, что там найдут пристанище и другие её соратники. Не факт, правда, что уживутся. Ведь последнее время что-то неладное творится у них там. 


Фейки о Светлане Тихановской в Вильнюсе распространило государственное телевидение Беларуси© Ekrano nuotr.



 Чтобы проверить это сообщение, ru.Delfi.lt связался с самоуправлением Вильнюса и со штабом Светланы Тихановской. 

"Во-первых, дом городские власти никому не дарили, тем более лично Светлане Тихановской, - предложили арендовать. 

Во-вторых, изначально штаб Светланы Тихановской к дому не имел никакого отношения. 

В-третьих, штаб в доме, о котором идет речь, размещаться не будет, там, наверное, разместятся организации белорусской диаспоры в Литве",- рассказала Анна Красулина, пресс-секретарь Тихановской. 

Вилма Лаяускайте, глава отдела Недвижимого имущества самоуправления Вильнюса, сообщила ru.Delfi.lt: “Администрация Вильнюсского городского самоуправления для средоточия белорусского сообщества предоставила в аренду помещения на одной из самых оживленных улиц столицы, на улице Вильняус (Вильняус 20). С публичным учреждением "Дапамога" для начала подписан договор краткосрочной аренды на месяц, а на другом заседании Совета будет принято решение без проведения конкурса предоставить эти помещения в аренду сроком на 5 лет. Публичное учреждение "Дапамога" здесь станет местом средоточия всех, кто нуждается в помощи и информации, спасаясь от репрессий в своей стране". 

Согласно информации, предоставленной городским самоуправлением, в помещениях площадью 242,59 кв. м публичное учреждение "Дапамога" планирует оказывать помощь и предоставлять информацию по вопросам защиты гражданских прав, интеграции, психологическую помощь, помощь и информацию, касающиеся досуга, учебы, конференций, социальной защиты, предупреждения преступности, интеграции уязвимых социальных групп и др. По словам городской администрации, публичное учреждение также сотрудничает с благотворительным фондом "Страна для жизни" и информационно-политической платформой "Зубр". Помещения можно использовать для проведения занятий по литовскому языку, предоставления полезной информация беженцам, работы службы, занимающейся обработкой данных о преступлениях режима, а также для размещения экспозиции коллекции Музея белорусской культуры, действовавшего в Вильнюсе с 1921 года и носившего имя Ивана Луцкевича. Ценная коллекция экспонатов до сих пор накапливалась и хранилась общественными деятелями в частном порядке, в частных коллекциях. 

Источник: 
Телефонный звонок за 2020 11 11
 Ответ по электронной почте за 2020 11 11
 
 
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Сообщение о том, что власти Вильнюса подарили Светлане Тихановской целый дом на одной из самых оживленных улиц города, не соответствует действительности.
 
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