Если помогать, то до победы. Продолжение истории маленького Егора Назарова

Помогая тяжелобольным детям, фонд «Шанс» берет их на попечение и сопровождает весь период оказания им медицинских услуг. Зачастую в ходе обследований и лечения детям требуется дополнительная благотворительная помощь, и тогда приходится возобновлять сбор средств.

Так случилось и с маленьким героем этой истории — трехлетним Егором Назаровым из Осиповичей.





Малыш родился с атрезией пищевода и множественными пороками развития внутренних органов. К своим неполным четырем годам он уже прошел через огромное количество госпитализаций и операций по восстановлению функций желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на все усилия врачей, до недавнего времени мальчик не мог принимать пищу через рот и питался только через гастростому.

К сожалению, наши врачи не имеют опыта работы с такими детьми как Егор и не смогли ему помочь, а состояние ребенка стало стремительно ухудшаться. Благодаря собранным через фонд средствам, Егор получил возможность поехать на госпитализацию в московскую клинику им. Филатова, где его тщательно обследовали и провели уникальную объемную операцию по пластике пищевода, реконструкции двенадцатиперстной кишки и удалению воспаленного участка поджелудочной железы.

Без этих операций ребенок просто не смог бы выжить, так как его состояние ухудшалось с каждым днем, сопровождалось обезвоживанием организма и тяжелыми панкреатитами.

Операция была выполнена 1 сентября и прошла хорошо, но по истечению месяца интенсивной терапии и восстановления выяснилось, что протоки оперированной поджелудочной железы расширились, из-за чего она вновь начала воспаляться.

Все это время мальчик находился на капельницах и парентеральном питании, а улучшения состояния не было.

Егора снова обследовали, и врачами было принято решение о повторном хирургическом вмешательстве. 19 октября мальчику провели операцию-ревизию на поджелудочной железе, после чего он еще несколько недель провел в реанимации.





То, что удалось московским хирургам сделать для Егора, можно назвать чудом! На сегодняшний день состояние Егорки хорошее, он медленно, но верно идет на поправку: уже начал по чуть-чуть кушать сам — а это то, к чему семья шла все время с момента рождения ребенка.

Сейчас мама с сыном находятся в отделении хирургии, и если контрольные анализы будут хорошими, то в ближайшие дни семья сможет отправиться домой на реабилитацию.

Летом текущего года фондом «Шанс» была собрана и перечислена на счет клиники сумма в размере 686 750 российских рублей для оплаты первой плановой операции. Но в связи с долгим нахождением Егора в больнице (более двух месяцев) и повторной операцией оплата за лечение выросла более чем в 2,5 раза. Семье не под силу оплатить его без помощи.

Фонд «Шанс» вновь обращается к благотворителям за помощью и объявляет дополнительный сбор средств. Давайте доведем начатое доброе дело до конца!

Всю информацию можно найти на сайте фонда «Шанс» или по телефону +375 17 388-01-42.

Помочь Егору Назарову можно, совершив пожертвование на благотворительный счет фонда:

- через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд «Шанс» → Пожертвование Егору Назарову;

- сделать USSD-запрос с мобильного телефона на номер *222*8# ;

- позвонив с городского телефона на номер 8-902-101-08-08, вы пожертвуете 3 рубля;

- перейти по ссылке для оплаты через сайт:

«Подписывайтесь на регулярные ежемесячные пожертвования и помогайте нуждающимся детям на постоянной основе! Абсолютно каждый владелец банковской карты любого банка и в любой валюте может помогать детям очень ПРОСТО, очень БЫСТРО и, главное, РЕГУЛЯРНО. Это позволит нашему фонду планировать и оказывать необходимую помощь на лечение детей без объявления сбора, а значит — без промедления и задержек».