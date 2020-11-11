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Если помогать, то до победы. Продолжение истории маленького Егора Назарова

11.11.2020 20:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Помогая тяжелобольным детям, фонд «Шанс» берет их на попечение и сопровождает весь период оказания им медицинских услуг. Зачастую в ходе обследований и лечения детям требуется дополнительная благотворительная помощь, и тогда приходится возобновлять сбор средств.

Так случилось и с маленьким героем этой истории — трехлетним Егором Назаровым из Осиповичей.

Если помогать, то до победы. Продолжение истории маленького Егора Назарова

Малыш родился с атрезией пищевода и множественными пороками развития внутренних органов. К своим неполным четырем годам он уже прошел через огромное количество госпитализаций и операций по восстановлению функций желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на все усилия врачей, до недавнего времени мальчик не мог принимать пищу через рот и питался только через гастростому.

К сожалению, наши врачи не имеют опыта работы с такими детьми как Егор и не смогли ему помочь, а состояние ребенка стало стремительно ухудшаться. Благодаря собранным через фонд средствам, Егор получил возможность поехать на госпитализацию в московскую клинику им. Филатова, где его тщательно обследовали и провели уникальную объемную операцию по пластике пищевода, реконструкции двенадцатиперстной кишки и удалению воспаленного участка поджелудочной железы.

Без этих операций ребенок просто не смог бы выжить, так как его состояние ухудшалось с каждым днем, сопровождалось обезвоживанием организма и тяжелыми панкреатитами.

Операция была выполнена 1 сентября и прошла хорошо, но по истечению месяца интенсивной терапии и восстановления выяснилось, что протоки оперированной поджелудочной железы расширились, из-за чего она вновь начала воспаляться.

Все это время мальчик находился на капельницах и парентеральном питании, а улучшения состояния не было.

Егора снова обследовали, и врачами было принято решение о повторном хирургическом вмешательстве. 19 октября мальчику провели операцию-ревизию на поджелудочной железе, после чего он еще несколько недель провел в реанимации.

Если помогать, то до победы. Продолжение истории маленького Егора Назарова

То, что удалось московским хирургам сделать для Егора, можно назвать чудом! На сегодняшний день состояние Егорки хорошее, он медленно, но верно идет на поправку: уже начал по чуть-чуть кушать сам — а это то, к чему семья шла все время с момента рождения ребенка.

Сейчас мама с сыном находятся в отделении хирургии, и если контрольные анализы будут хорошими, то в ближайшие дни семья сможет отправиться домой на реабилитацию.

Летом текущего года фондом «Шанс» была собрана и перечислена на счет клиники сумма в размере 686 750 российских рублей для оплаты первой плановой операции. Но в связи с долгим нахождением Егора в больнице (более двух месяцев) и повторной операцией оплата за лечение выросла более чем в 2,5 раза. Семье не под силу оплатить его без помощи.

Фонд «Шанс» вновь обращается к благотворителям за помощью и объявляет дополнительный сбор средств. Давайте доведем начатое доброе дело до конца!

Всю информацию можно найти на сайте фонда «Шанс» или по телефону +375 17 388-01-42.

 

Помочь Егору Назарову можно, совершив пожертвование на благотворительный счет фонда:

- через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд «Шанс» → Пожертвование Егору Назарову;

- сделать USSD-запрос с мобильного телефона на номер *222*8# ;

- позвонив с городского телефона на номер 8-902-101-08-08, вы пожертвуете 3 рубля;

- перейти по ссылке для оплаты через сайт:

 

«Подписывайтесь на регулярные ежемесячные пожертвования и помогайте нуждающимся детям на постоянной основе! Абсолютно каждый владелец банковской карты любого банка и в любой валюте может помогать детям очень ПРОСТО, очень БЫСТРО и, главное, РЕГУЛЯРНО. Это позволит нашему фонду планировать и оказывать необходимую помощь на лечение детей без объявления сбора, а значит — без промедления и задержек».

 
 
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Помогая тяжелобольным детям, фонд «Шанс» берет их на попечение и сопровождает весь период оказания им медицинских услуг. Зачастую в ходе обследований и лечения...
 
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