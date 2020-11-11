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«Кругом уголовники». Правозащитники сообщают более чем о 900 уголовных делах в отношении участников президентской кампании и мирных протестов

11.11.2020 20:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За последние шесть месяцев, с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, в стране возбуждено более 900 уголовных дел в отношении участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста после выборов, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

«Кругом уголовники». Правозащитники сообщают более чем о 900 уголовных делах в отношении участников президентской кампании и мирных протестов

Отмечается, что одна из самых распространенных статей, по которым были возбуждены уголовные дела, — 293 УК (массовые беспорядки). Правозащитникам известны фамилии минимум 157 фигурантов дел по этой статье.

Еще одна статья — 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). «По ней дела массово заводились против активистов в мае и июле («дело Тихановского», либо «Гродненское дело», «дело 14 июля»), — пишут правозащитники. — После акции «Дзяды» в Минске Следственный комитет объявил о том, что завел сразу 231 дело по статье 342 УК РБ».

Возбуждались дела по статье ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок) и 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

По экономической статье 243 (уклонение от уплаты налогов) были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Также правозащитникам известно о возбуждении уголовных дел за клевету (ст. 188), хулиганство (ст. 339) и по другим статьям Уголовного кодекса.

Правозащитный центр «Весна» (лишен госрегистрации) собирает сведения о людях, уголовное преследование которых связано с событиями избирательной кампании и после нее. К 5 ноября собрано более 450 имен таких людей из разных городов страны. 98 человек из этого списка признаны политическими заключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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