Тихановская объяснила с кем и о чем готова вести переговоры









«Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого», — передали слова Тихановской в ее пресс-службе.





пишет telegraf.by Политик отметила, что, «как и все мирные белорусы, хочет настоящего диалога»,telegraf.by





«Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа – Координационного совета. Случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия, освобождении политзаключённых и заявлении об уходе Лукашенко», — рассказала лидер оппозиции.













«Честно выполните эти условия – и представители народа сядут за стол переговоров. Мирные белорусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы», — обратилась к властям Светлана Тихановская.





Ранее Телеграф сообщил, что глава партии БНФ Рыгор Костусев принял участие в записи передачи на ОНТ, в которой также снялся Юрий Воскресенский, ранее намекнувший, что он «правая рука» Лукашенко.

В тоже время, Александр Лукашенко ранее заявил, что готов выполнить все желания «народного творчества», как он назвал планируемое властями «Всебелорусское народное собрание».

А по словам главы правительства Беларуси Романа Головченко, который возглавляет оргкомитет мероприятия, на него позовут людей с разными мнениями, но с одним условием.



