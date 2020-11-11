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Российско-белорусский деловой совет готов помочь отчисленным студентам
Источник материала: Партизан
Об этом заявил председатель совета, глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин,
— Мы видим, что огромное количество студентов было отчислено в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и Литву, а приехали в Москву или Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться, — сказал Мазепин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
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Об этом заявил председатель совета, глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин, сообщает Sputnik.
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