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Нацбанк заявляет об определенной стабилизации на валютном и депозитном рынке
Источник материала: Навiны
На валютном и депозитном рынке ситуация в последние месяцы стабилизировалась, заявил член правления, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, отвечая на вопросы
«Меры, которые предпринял Национальный банк по стабилизации ситуации на финансовом рынке, на наш взгляд, дали результаты. Сейчас мы уже видим в определенной степени стабилизацию и на депозитном, и на валютном рынке», — сказал Мурин.
За последние два месяца, сообщил он, на валютном рынке сформировано чистое предложение иностранной валюты, и Национальный банк ее скупает.
«Что касательно депозитного рынка, то отток вкладов, пик которого пришелся на август, в последнее время существенно замедлился. Оперативная статистика, которую мы имеем по ноябрю, говорит о том, что там цифры [оттока], близкие к нулю», — заявил Мурин.
Летом этого года на фоне политического кризиса после президентских выборов усилились девальвационные ожидания. Это привело к ускорению оттока банковских депозитов, а также повышенному спросу на иностранную валюту и рублевые кредитные ресурсы.
Для снижения негативных тенденций в финансовом секторе Нацбанк в третьей декаде августа приостановил предоставление коммерческим банкам рублевых ресурсов в рамках постоянно доступных операций поддержки ликвидности.
Это решение вначале действовало с 24 августа по 15 сентября, затем было продлено до 13 октября и до 19 января 2021
года. На фоне ограничения рублевого предложения со стороны Нацбанка ряд коммерческих банков приостановили кредитование населения, либо установили ставки по потребительских кредитам на повышенном уровне (25-30% годовых).
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На валютном и депозитном рынке ситуация в последние месяцы стабилизировалась, заявил член правления, начальник главного управления монетарной политики и...
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