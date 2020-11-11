Как выбрать стильное мужское пальто и не ошибиться с образом

Источник материала: Tut.by



Аккуратность, сдержанность и элегантность стиля — главные признаки хорошего вкуса в мужской одежде. Редакция TAM.BY разобралась, как выбрать мужское пальто, которое позволит создать стильный образ.

Длина пальто

Длина пальто зависит от выбранного фасона и роста мужчины. Обладателям невысокого роста рекомендуются укороченные модели. Длину ниже колена могут позволить себе люди крупного телосложения ростом от 185 см. Пальто до середины бедра универсальны (удобны для пеших прогулок, не стесняют движения в автомобиле), поэтому подходят всем вне зависимости от роста. Эффектно смотрятся модели в пол, но не сгодятся для частых поездок в общественном транспорте.

Правильной длина рукавов считается тогда, когда не доходит до середины ладони, но не закрывает большой палец. В плечах и талии одежда должна сидеть по фигуре, не топорщась и не стесняя движений. Перед примеркой желательно надеть плотный свитер или другую теплую одежду, которую планируете носить под пальто в холода.

Чтобы понять, как выбрать мужское пальто, обращайте внимание не только на длину, но и материал, цвет, фасон, качество пошива.

Материал и цвет



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

От состава, плотности и цвета материала зависят и внешний вид, и комфорт, и срок службы пальто. Популярны следующие виды материалов для верхней одежды:

Драп — жесткий и тяжелый текстиль, формирующий строгий силуэт.

Кашемир — мягкая разновидность драпа, обладающий привлекательным внешним видом и надежной защитой от холода.

Твид — фаворит производителей пальто в стиле английского лорда.

Кожа — нестареющая классика, требующая тщательного подбора аксессуаров. Подходит для любителей классики, брутализма (и поклонников «Матрицы»).

Из года в год в топе остаются однотонные модели: коричневые, черные, синие и серые. Строгая палитра одинаково удачно вписывается в образ для повседневных прогулок и деловых встреч. Для тех кто хочет больше свободы в стиле, советуем присмотреться к принтам гусиные лапки и клетка, которые сочетаются с кроссовками и джинсами.

Определяемся с фасоном

Изучая, как выбрать мужское пальто, ознакомьтесь с типами фасонов и их особенностями. Сегодня распространены следующие типы фасонов мужских пальто.

Честерфилд. Однобортная модель с прямым силуэтом и длиной до колена, имеющая небольшой разрез на подоле сзади, два-три боковых кармана и один на груди. Подходит только под классические туфли с брюками.

Коверт. Изначально фасон создавался для английских джентльменов, отправляющихся на охоту, отсюда и цвет — темно-зеленый. Крой напоминает предыдущий, только подразумевает манжеты с прострочкой в четыре-пять раз. Есть глубокий внутренний карман. Носится со спортивной обувью и неформальными брюками или джинсами.

Тренч. Двубортный фасон с шестью пуговицами и поясом, который создавался для офицеров, поэтому на плечах сохранились фальшпогоны. Отличается защитным лоскутом ткани на груди, широкими рукавами, ремнем на манжетах. Сидит по фигуре свободно и не обтягивает силуэт.

Ольстер. Изготавливается из твида, имеет длину до колена и высокий воротник. На первый вид ольстер кажется слишком громоздким: несмотря на это, пальто защищает от ветра и снега.

Поло. Минимум на 50% состоит из верблюжьей шерсти, оттенок варьируется от золотого до желто-коричневого. Создает слегка приталенный силуэт, бывает одно- и двубортным, с каждого бока имеет карманы на клапанах.

Классика. Двубортная приталенная модель с заостренными лацканами, верхние пуговицы не застегиваются, возможен пояс. Сочетается с деловым стилем, в том числе со смокингом.

Качество пошива



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Последний пункт: хотите понять, как выбрать мужское пальто и не разочароваться в покупке, — учтите качество пошива. Предварительно осмотрите изделие на аккуратность и плотность строчек, исследуйте материал на предмет торчащих ниток и дефектов. Пальто покупается на несколько сезонов, а значит, к проверке качества пошива стоит подойти серьезно.

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