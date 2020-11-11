Медик резко ответил Наталье Кочановой на ее слова о протестующих медиках

Источник материала: Onliner

Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям Никита Соловей опубликовал на своей странице в Facebook ответ Наталье Кочановой. Ранее председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, напомним, на совещании с руководителями медучреждений коснулась темы протестов врачей.

Мы публикуем отрывки из обращения доцента кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), с полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

«Госпожа Кочанова! Надеюсь, такое обращение будет привычным от рабов? Ведь именно так нас, врачей, воспринимают сейчас чиновники и администраторы, считая, что лечить мы обязаны всех и всегда, а вот высказать свою позицию, защитить своих незаконно задерживаемых коллег, да просто постоять возле своих больниц, подчеркну, вне рабочего времени, в выходной день мы, конечно, не можем. За это нас надо паковать, избивать и в тюрьмы помещать. Обязанности есть, прав никаких нет. Ну да ладно. Итак, вы заговорили про диалог. На улицах вы общаться не хотите. Что ж, Facebook тоже отличная диалоговая площадка», — начинает послание Никита Соловей.

В нем специалист указывает на «безграничное насилие силовых структур в отношении мирных граждан» и объясняет появление на улицах «медиков, спортсменов, работников культуры, преподавателей вузов, айтишников, рабочих и представителей многих других профессий».

По словам Никиты Соловья, медики с марта тратили огромные усилия, «оказывая помощь пациентам с COVID-19, не вылезали из СИЗов, освобождали „ковидные“ койки для оказания, наконец, нормальной специализированной помощи», однако затем их заняли люди, получившие серьезные травмы, «которые большинство врачей видели последний раз только на картинках в учебниках по военно-полевой хирургии».

«Мы требовали, требуем и будем продолжать требовать прекратить всякое насилие и наказать виновных за него лиц. В контексте так часто упоминаемого вами правового государства», — продолжает он.

В следующем пункте Никита Соловей упоминает прошедшие выборы президента Беларуси, независимые онлайн-платформы для подсчета голосов, результаты на которых заметно отличались от официальных.

Он комментирует информацию о заболеваемости COVID-19, в частности официальные цифры ежедневно регистрируемых заражений.

«Может, и с цифрами летальности что-то получится? Я не хочу и не буду объяснять родственникам умерших, как же так, всего 4 человека по республике умирают от „ковида“, и в их числе наш папа, наверное, плохо его лечили... Нет, господа, в большинстве случаев лечили как раз хорошо. Иначе бы умирали в разы больше и быстрее», — продолжает он и приводит статистику летальности в реанимационных отделениях из других стран.

«Также хотелось бы напомнить о десятках младших, средних медицинских работников и врачей, которые погибли от „ковида“, выполняя свой профессиональный долг. За все время пандемии с марта месяца не нашлось времени хоть как-то увековечить их память, хотя бы в виде памятного списка на сайте Минздрава».

Никита Соловей указывает на неопределенную ситуацию с отчислением студентов медицинских и иных вузов. По его словам, студенты остаются в подвешенном состоянии, так как их статус остается непонятным, под отчисление попадают «наши самые достойные студенты, с хорошей успеваемостью, инициативные, стремящиеся изменить будущее страны к лучшему».

«Задержания, избиения, аресты, увольнения наших коллег, многие из которых отработали с утра до ночи месяцами при том же „ковиде“, рискуя своей жизнью. Сейчас можно республиканские консилиумы на Окрестина проводить, специалисты уже там представлены, причем с высшими категориями, со степенями и званиями», — продолжил Никита Соловей.

В конце он выразил надежду, что смог по существу изложить позицию свою и коллег.

Полный текст сообщения доступен по ссылке на странице в Facebook.