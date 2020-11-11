Воруют: более 70 уголовных дел о хищении денег со счетов граждан возбуждено в Минске за сутки

сообщили в УСК по Минску. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в УСК по Минску.





В основном (38 уголовных дел) злоумышленники завладевали реквизитами банковских карт с помощью фишинговых страниц, имитирующих крупную интернет-площадку объявлений Беларуси. С людьми, разместившими на площадке объявление о продаже товаров, через разные мессенджеры велась переписка. В процессе нее потерпевшим предлагалось перейти по ссылке на поддельную страницу, внешне схожую со страницей площадки, и ввести реквизиты своей банковской карты якобы для отправки предоплаты. После ввода данных продавец не только не получал денег, но и лишался средств, имевшихся на его банковской карте.





В других случаях гражданам предлагалось оформить доставку товара почтой. Далее злоумышленники действовали по той же схеме: присылали фишинговую ссылку сайта, где якобы оформлена «сделка». После указания всех реквизитов банковской карты со счета продавца также списывались деньги.





Еще 36 уголовных дел возбуждено по факту хищения денег лжесотрудниками банков. Злоумышленники звонили потерпевшим на мобильные телефоны, представлялись работниками разных банков и под вымышленными предлогами запрашивали реквизиты платежных карт и паспортные данные. В результате доверившиеся граждане лишались средств. Увеличение числа преступлений, совершенных подобным способом, зафиксировали в начале этого года, а теперь они снова стали чаще фигурировать в сводках.





По возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению преступников, готовятся поручения об оказании международной правовой помощи.













В Следственном комитете напомнили правила безопасности:





— при использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений;





— не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники;





— никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код;





— если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите данный разговор и при необходимости перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте);





— сотрудник банка никогда не будет просить у клиента его полные данные, реквизиты, тем более по телефону.



