ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк Беларуси прогнозирует снижение инфляции

11.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ситуация на депозитном и валютном рынках в Беларуси стабилизировалась. Об этом сегодня заявили в Нацбанке страны, передает «МИР 24».

Годовая инфляция ускорилась и по итогам октября составила 6,2%. На рост цен повлияло ослабление в августе белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Это отразилось на стоимости импортных товаров. Эксперты объяснили это тем, что на внутреннем рынке валюта пользуется повышенным спросом.

«В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса. Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать», – сказал председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

Ставка рефинансирования без изменений – 7,75% годовых. Она была снижена до исторического минимума летом этого года. В следующий раз вопрос изменения ставки рефинансирования рассмотрят в феврале. Нацбанк прогнозирует снижение инфляции до уровня 5% к концу 2021 года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медик резко ответил Наталье Кочановой на ее слова о протестующих медиках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика