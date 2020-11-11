Нацбанк Беларуси прогнозирует снижение инфляции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ситуация на депозитном и валютном рынках в Беларуси стабилизировалась. Об этом сегодня заявили в Нацбанке страны, передает «МИР 24».

Годовая инфляция ускорилась и по итогам октября составила 6,2%. На рост цен повлияло ослабление в августе белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Это отразилось на стоимости импортных товаров. Эксперты объяснили это тем, что на внутреннем рынке валюта пользуется повышенным спросом.

«В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса. Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать», – сказал председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.