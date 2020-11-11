Лукашенко выдвинули очередной ультиматум. А если тот не сдастся?

Или Александр Лукашенко соглашается на переговоры об условиях своего ухода — или Светлана Тихановская приносит присягу народу в качестве президента, назначает премьера и т.д. Такова суть двух сценариев транзита власти в Беларуси от Народного антикризисного управления (НАУ) во главе с видным оппозиционером новой волны Павлом Латушко.

Проблема, однако, в том, что на первый вариант Лукашенко явно не собирается идти, а реализовать второй, пока власть в руках нынешнего правителя, тоже невозможно.





Что предлагают Латушко и его структура

Наилучшим вариантом НАУ считает транзит власти через общественный диалог. Перед этим следует прекратить насилие, выпустить политзаключенных , возбудить уголовные дела против «должностных лиц, причастных к совершению преступлений в отношении мирных граждан, фальсификации выборов».

Далее мыслится сам диалог: обязательно с участием Тихановской, Координационного совета, НАУ, политических лидеров, подвергнутых репрессиям, «при содействии и гарантиях международных посредников».

В результате должны быть достигнуты базовые договоренности, которые, в частности, предусматривают:

— прекращение полномочий Лукашенко и назначение Тихановской премьер-министром, наделенным полномочиями президента;

— отставку всех должностных лиц, причастных к преступлениям;

— порядок и сроки избрания нового президента на свободных и демократических выборах при условии формирования нового состава ЦИК.

Если же Лукашенко отказывается, то предусмотрен второй вариант. Поскольку, мол, единственный источник власти — народ, то Тихановская приносит ему присягу, назначает премьера, формирует антикризисное правительство. Также формируется новый состав ЦИКа, чтобы через 40-70 дней с момента вступления Тихановской в должность был избран «новый президент на свободных и демократических выборах».

В документе НАУ подчеркивается, что «вопрос принятия новой Конституции в целях обеспечения стабильности управления государством в переходный период решается после избрания нового президента».

Вождь отдавать Беларусь не намерен

Непонятно, допускается ли в первом сценарии, когда договариваются «по-хорошему», участие Лукашенко в новых выборах, но совершенно ясно, что на такие условия он в нынешней ситуации в принципе не пойдет. Ведь по сути такой набор опций выглядит для него как ультиматум о капитуляции.

Недавно Тихановская выдвигала режиму ультиматум с дедлайном 25 октября. В тот день протестный марш в Минске оказался самым мощным после августовских событий, но в целом, положа руку на сердце, ультиматум не сработал. И прежде всего не получилась национальная забастовка.

Это, вероятно, укрепило Лукашенко в мысли, что надо развивать контрнаступление, перемалывать уличные протесты, душить сопротивление репрессиями. Что мы сейчас и наблюдаем во всей красе.

Тихановская заговорила о том, что нужно менять тактику, однако суть новой тактики пока не излагает. Риторика ее окружения выдержана в духе революционной пропаганды: мол, ура, мы ломим, режим на последнем издыхании, нужно дожать его и уже до конца года добиться назначения даты новых выборов.

Однако Лукашенко твердо намерен выступить у елочки с традиционным поздравлением, причем еще не раз. Да, уличные марши ему неприятны, но он, видимо, сделал вывод, что сами по себе свалить систему они не могут . Он раз за разом повторяет, что отдавать Беларусь не намерен .

Эксперт: переговоры с властями могут проходить в разном формате

Оба варианта транзита власти, предложенные НАУ, на сегодня утопичны, заявил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. По его мнению, «это, скорее, пиар, демонстрация того, что НАУ чем-то занимается, разрабатывает какие-то концептуальные вещи».

Главный недостаток предложенных сценариев, по мнению эксперта, в том, что не предлагается механизм, как заставить власти пойти на уступки, диалог.

Если же Тихановская принесет присягу и начнет формировать параллельные структуры за границей, то «это будет правительство в изгнании со всеми его минусами», отметил собеседник.

Директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии для Naviny.by также отметил, что предложенные НАУ сценарии «плохо проработаны».

Политолог считает, что в условиях, когда главные противники Лукашенко (кроме тех, что за решеткой) вынуждены оставаться за границей, «строительство чистого параллельного государства просто нереалистично». Переговоры же с властями могут проходить в разном формате, для этого стоит иметь веер сценариев, подчеркнул собеседник.

Твердыми могут быть разве что два априорных условия — прекращение насилия и выпуск политзаключенных, считает Казакевич. Также он полагает, что идеально было бы совместить новые выборы с голосованием по новой Конституции.

Военно-полицейская диктатура тоже не исключена

Действительно, ведь иначе получится, что президента избирали под одни полномочия, под одну конфигурацию власти, а потом новый Основной закон все это переиначит, и, возможно, очень сильно — например, будет введена парламентско-президентская республика. И что, опять затевай новые выборы?

Да, и по какому закону избирать нового президента — тоже вопрос. В нынешнем Избирательном кодексе не учтены принципиальные предложения по итогам наблюдательных миссий ОБСЕ.

Правда, Карбалевич здесь большой проблемы не видит: «Для любой электоральной кампании нужно сначала восстановить демократию. Ряд экспертов считают, что и по этому Избирательному кодексу можно провести идеальные выборы. Ведь он не предусматривает фальсификаций».

Впрочем, это все пока из области благих пожеланий. Аналитик не исключает и установления военно-полицейской диктатуры (иные комментаторы считают, что она де-факто уже стала реальностью).

В таком случае, говорит собеседник Naviny.by, вся страна может превратиться «в огромный концлагерь», будет в полном масштабе реализовываться обещание правителя «мы в спокойном режиме найдем каждого», то есть осуществится планомерная месть всем, кто дерзнул высунуться в дни революции (мятежа в трактовке Лукашенко).

Нужны гибкая тактика, поиск механизмов

Но это не фатальный сценарий. На белорусского вождя сильно давят обстоятельства.

Вчера он, по сути, признал, что наползает экономический кризис. Это чревато забастовками. Усиливаются санкции ЕС и США, финансово-экономические потери на западном фронте будут нарастать.

Москва, у которой свои виды на Беларусь, тоже поджимает, чтобы проводил конституционную реформу (с новым президентом на выходе), и особо помогать деньгами да прочими благами не настроена. Для нее Лукашенко уже неперспективный игрок , не в коня корм.

Главным же фактором давления на режим остается, конечно, политическая активность сторонников коренного переустройства политической системы. Режим, в котором растет внутреннее напряжение, может расползтись по швам и превратиться в груду лома неожиданно — так в свое время развалился Советский Союз. И какой толчок способен к этому привести, предугадать невозможно.

Но нужно быть готовыми и к тому, что красивой чистой победы в ближайшие месяцы или даже годы может не получиться. Страшно сказать, но представителям альтернативы, вероятно, придется искать компромиссы с Лукашенко и/или его окружением (да, эксперты не исключают, что в определенных обстоятельствах оно его может сдать). Переходный период может оказаться сложным, противоречивым и отнюдь не черно-белым.

И потому, сохраняя принципиальные позиции, важно сделать упор на выработку гибкой тактики, поиск механизмов, которые подталкивали бы власти к диалогу.

Пока же мы видим уклон в революционные декларации, которые звучат красиво, но не предлагают реалистичных сценариев и не учитывают всей сложности сегодняшнего кризиса.