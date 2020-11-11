Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Выпущенный из СИЗО КГБ политолог и бизнесмен Юрий Воскресенский, бывший член инициативной группы претендента на пост президента Виктора Бабарико, утверждает, что представители Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране сотрудничают с ним в рамках «национального диалога» со стороны оппозиции, однако не предают это огласке, опасаясь «буллинга».



Фото: ОНТ.

Такое заявление Воскресенский сделал в программе «ОбъективНо», вышедшей вечером 11 ноября на телеканале ОНТ .

«Да, сейчас, на первом этапе, они не афишируют свои фамилии, чтобы не подвергаться буллингу. Я потом всем дам ознакомиться — более 70 страниц уже поступило от координационного совета оппозиции», — сказал он.

В эфире содержание бумаг, которые бизнесмен принес с собой, не раскрывалось и не обсуждалось.

Как сообщалось ранее, в обнародованном сегодня утром фрагменте программы Воскресенский сообщил, что «органы юстиции Республики Беларусь зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил» в качестве оператора национального диалога от оппозиции. «В ближайшее время команда «Круглого стола демократических сил» представит регламент и его концепцию. Речь идет буквально о нескольких днях», — заявил он.

«Второй очень важный момент: руководители так называемого Координационного совета оппозиции вступили в контакт с нашей командой, командой «Круглого стола демократических сил», и уже выслали десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права», — сказал Воскресенский.

В полной версии телепередачи из его уст прозвучало, что организация зарегистрирована в качестве информационно-аналитического учреждения.

Согласно данным инспекции Министерства по налогам и сборам по Советскому району Минска, организация зарегистрирована 29 октября по адресу, где раньше находился предвыборный штаб Виктора Бабарико.

«Дело в том, что активисты оппозиции существующие некоторые площадки воспринимают с предубеждением, например, площадки на базе профсоюзов. Поэтому мы пошли по пути создания площадки именно из членов и участников оппозиционного движения», — сказал Воскресенский.

Он заявил, что «места лидеров в этом круглом столе открыты, то есть не значит, что мы претендуем на какое-то лидерство». «Мы десять уже раз подряд обращались к руководству Координационного совета и снова обращаемся с такой же просьбой — вернуться и занять место лидеров. Кресла свободны, на их короны, лавры, титулы никто не претендует, никто их не отберет», — утверждает бизнесмен.

Воскресенский считает, что с регистрацией его организации «старт национальному диалогу положен и уже зафиксирован юридически», в связи с чем он озвучил приглашение «всем оппозиционным политическим силам принять участие в строительстве новой политической реальности и наконец-то научиться брать на себя политическую ответственность».

Также он призвал уехавших за границу после президентских выборов белорусов вернуться и участвовать в работе названого выше «круглого стола». «Не бойтесь, вам все равно жить в этой стране, — заявил Воскресенский. — Мы очень вас ждем». При этом он назвал экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую «куклой и марионеткой».

Кроме того, Воскресенский поддержал решение властей о перерегистрации всех политических партий. «Ни одна из 15 политических партий не взяла на себя ответственность за то, что происходит на улицах. Почти ни одна не подала заявку даже на легальное политическое мероприятие, которую бы, безусловно, удовлетворили, — заявил он. — Не исключаю, что вместо 15 у нас это «сито» пройдет не более одной трети политических структур».

В ответ на это участвовавший в программе председатель Либерально демократической партии, депутат ПП НС Олег Гайдукевич заявил: «Две-три [партии] — и хватит».

Еще один участник эфира, председатель Партии БНФ Григорий Костусев сообщил, что его структуре не поступало никаких предложений об участии в «круглом столе». Костусев возмутился тем, что Воскресенский говорил от имени всех оппозиционных сил.

После обнародования фрагмента телепередачи пресс-служба КС сообщила, что «Координационный совет не ведет диалога с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства».

Светлана Тихановская выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что она и ее команда не будут участвовать в «имитации диалога», инициированной белорусскими властями. «Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога, — отметила она в своем телеграм-канале. — Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого».