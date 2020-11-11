«Окрестина — неплохое место»: герой мема «Хлопотное дельце» дал первое интервью после освобождения

Источник материала: KYKY

Задержанный 26 октября Сергей Миронов aka Хлопотное дельце вышел на свободу спустя 15 суток и уже дал первое интервью — «Свободе». В нем он рассказал, что милицейское видео, которое принесло ему народную любовь и рассмешило десятки тысяч людей, на самом деле неполное. Парень выдал гораздо больше юморесок, но половина из них почему-то не вошла в финальную версию.

«Окрестина — по-моему, неплохое место, — говорит Миронов. — Там просторная камера была (пятого человека, конечно, кинули, но камера — так, ничего). Была горячая вода, матрасы там. Кормили — ну как по вкусу, то не очень. По объему — более-менее, вполне неплохо. Еще вертухаи вежливые, предлагали увеличить порцию или еще что-то. Говорили: «Ну вот, потом не говорите, что вас тут не кормили или еще чего-то».

Жодино — скверное место, мне там не понравилось. Во-первых, сначала меня везли в автозаке переполненном немного, вели через какой-то подземный ход. Ну, мы прошли неплохо как бы, охранник этот спешил, спешил... Ну и ничего. А вот другую группу, которую забрасывали после последнего марша, говорят, он заставлял идти гуськом и очень спешить. А это, как я понимаю, довольно трудно».

Что насчет обещания бросить курить? По словам Сергея, за время отбывания административного ареста он выкурил всего пять сигарет, вернулся домой — и теперь вроде не курит. А вот бегать во всю мощь, по его словам, по будням у него не получится. По крайней мере по утрам. Но вот если уволят с работы, с «Интеграла», — тогда, наверное, да.

«Дела в этой стране идут неважно. Это было очевидно, еще когда я ходил в детский сад. Я думаю, все-таки нужно всем собираться вместе где-то в центре. Только сделать это как бы по-умному. А как — я не знаю», — заключил парень.