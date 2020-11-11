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На МКАД Skoda въехала в стоявший ВАЗ, после столкновения загорелись оба автомобиля

12.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МКАД вечером 11 ноября произошла серьезная авария. После столкновения оба автомобиля загорелись. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.


Фото: ГАИ Минска

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda двигался по внешнему кольцу МКАД в третьей полосе для движения и в районе съезда на улицу Казинца совершил наезд на остановившийся автомобиль ВАЗ. После этого обе машины загорелись.

В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка Skoda, она госпитализирована.

На месте работали сотрудники ГАИ и МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка Skoda, она госпитализирована.
 
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